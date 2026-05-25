В Бурятии оштрафовали машинистов поездов за превышение скорости

В Бурятии Байкальская транспортная прокуратура выявила факты нарушения машинистами грузовых поездов скоростного режима.

В процессе изучения расшифровок скоростемеров установлено, что локомотивными бригадами эксплуатационных депо Северобайкальск, Таксимо Восточно-Сибирской дирекции тяги допускаются факты превышения скоростного режима до 20 км/час.

«Указанное нарушение угрожает обеспечению безопасного перевозочного процесса на Байкало-Амурской магистрали», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Более 50 машинистов привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Им назначили наказания в виде штрафов.