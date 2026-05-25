В Улан-Удэ раскрыли хищения в компании по продаже бытовой техники

В Улан-Удэ прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя торгового зала одной из компаний, специализирующейся на розничной торговле бытовой и компьютерной техникой. Он обвиняется в хищении.«По версии следствия, с марта по декабрь 2025 года мужчина, используя свое служебное положение, производил операции по фиктивному возврату товаров, присваивая подлежащие возврату клиентам денежные средства. В результате его незаконных действий компании нанесен ущерб в размере более 200 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.В настоящее время уголовное дело направлено в Советский райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.