Пенсионерка из Улан-Удэ за два дня перевела мошенникам 1,9 млн рублей

В Улан-Удэ 73-летняя пенсионерка лишилась 1,9 миллиона рублей, поверив многоходовой схеме мошенников. Всё началось с ложного звонка от «сотрудника службы доставки», который выманил у женщины код из СМС. Затем по видеосвязи подключились следователи в форме. Они убедили пенсионерку, что на неё оформлена доверенность на постороннего человека, и пригрозили обыском.

- По указке аферистов испуганная женщина сняла накопления с двух крупных вкладов. Легенду для банка придумали мошенники: говорить, что она тяжело больна и хочет отдать деньги детям. Дома жертву инструктировали, а во время визитов в банк куратор был на постоянной связи, - рассказали в полиции республики.

Сначала пенсионерка перевела 820 тысяч рублей через банкомат бесконтактным способом, затем в других банкоматах еще около 1,6 млн. Довершить операцию с последними 200 тысячами рублей ей помешала полиция, которая приехала по сигналу в офис сотовой связи.

- Уже находясь в отделении полиции, пенсионерка, будучи все еще под влиянием мошенников, по указке одного из них удалила всю историю переписки и звонков. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД РБ.

