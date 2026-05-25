В Бурятии упекли в колонию директора и повара за отравление 36 вахтовиков

В Бурятии Северобайкальский городской суд вынес приговор (по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) в отношении директора и повара коммерческой организации общественного питания, из-за которых отравились 36 вахтовиков. Один из работников скончался. Пострадавшие занимались строительством Северомуйского тоннеля.

Выяснилось, что руководитель точки общепита с целью личного обогащения с 10 июня 2024 года по 7 марта 2025 года допустил к работе без заключения трудовых договоров, проведения обучения и в отсутствие медицинских осмотров 17 лиц, при этом не создал им условия для безопасной деятельности.

Как отметили в Восточном межрегиональном СУТ СК России, пекарь, являясь носителем возбудителя вируса сальмонеллеза в период с 7 по 8 марта 2025 года приняла на реализацию испорченные продукты, которые использовала при приготовлении пищи, после чего произошло инфицирование продукции.

В результате отравились 36 работников строительной компании. Ряду потерпевших был поставлен диагноз «сальмонеллез». Один из пострадавших скончался.

«Суд приговорил директора организации к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей, повара – к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима», - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Кроме того, в целях обеспечения гражданских исков потерпевших, судом сохранен арест на имущество одного из осужденных на сумму более 23 млн рублей.