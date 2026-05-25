Общество 25.05.2026 в 09:12

В Бурятии устраняют подмыв на трассе «Зактуй – Аршан»

Движение не перекрывалось
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Тункинского района

В Тункинском районе Бурятии дорожники устраняют подмыв обочины на 12+400 км региональной трассы «Зактуй – Аршан». При этом движение не перекрывалось – проезд для всех видов транспорта сохраняется.

«На объекте работают экскаватор, трал, погрузчик и три самосвала. Техника в полном объеме обеспечивает отсыпку и укрепление поврежденного участка», - прокомментировали в райадминистрации.

Водителей просят соблюдать осторожность при проезде в зоне проведения работ.

