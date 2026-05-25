Происшествия 25.05.2026 в 09:15
В Бурятии еще один джип снес дом
В авто находились пьяные парни
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло сегодня ночью в ДНТ «Росинка» Заиграевского района.
«21-летний водитель автомобиля «Ленд Ровер», не имеющий прав, не справился с управлением, слетел с дороги и протаранил дачный дом. В результате аварии водитель и пассажир внедорожника получили травмы и были госпитализированы. Оба молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в ГИБДД Бурятии».
Как уточнили в полиции, в момент столкновения в доме жильцов не было.
Напомним, вчера утром в Улан-Удэ автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» влетел в жилой дом на улице Социальной. В результате 37-летний водитель и двое пассажиров скончались на месте происшествия.
«21-летний водитель автомобиля «Ленд Ровер», не имеющий прав, не справился с управлением, слетел с дороги и протаранил дачный дом. В результате аварии водитель и пассажир внедорожника получили травмы и были госпитализированы. Оба молодых человека находились в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в ГИБДД Бурятии».
Как уточнили в полиции, в момент столкновения в доме жильцов не было.
Напомним, вчера утром в Улан-Удэ автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» влетел в жилой дом на улице Социальной. В результате 37-летний водитель и двое пассажиров скончались на месте происшествия.
ТегиДТП