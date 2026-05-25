Общество 25.05.2026 в 06:02

Зурхай на понедельник, 25 мая

Девятый лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Собаки, Овцы; творить добродетель, давать посвящение, освящать реликвии, почитать божеств, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Свиньи, Овцы, Зайца, заниматься куплей и продажей, государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д), а также совершать прочие умиротворяющие и «жесткие действия».

Стрижка волос: к маленьким болезням.

Дорога: неблагоприятным для отправления в дальние поездки и путешествия на юг, в остальные направления благоприятно.

