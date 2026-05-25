Общество 25.05.2026 в 10:29
В Улан-Удэ смягчили требования к киоскам и павильонам
Особенно повезло отдаленным нестационарным торговым объектам
Текст: Петр Санжиев
Власти Улан-Удэ официально снизили требования к остеклению передних и боковых поверхностей киосков. Все последние годы в столице республики действовали правила, которые предусматривали остекление переднего фасада, как минимум на 80 процентов, а боковых на не менее 50 процентов.
После того, как ряд предпринимателей выразил несогласие с этой нормой, прошла работа по корректировке требований. Спорные требования существовали давно, но до недавнего времени власти не вели жесткий контроль - существовал переходный период. В прошлом году льготный период завершился, началось противостояние.
В итоге, сегодня город Улан-Удэ разделили на три зоны. В зоне «А» (центральные улицы) требования остались прежними. В зоне «Б» (внутриквартальные улицы) теперь передний фасад киоска надо остеклить на не менее 60 процентов, а бока киоска минимум на 50 процентов.
В зону «А» отнесено более 40 улиц - проспекты Автомобилистов, 50-летия Октября, Победы и Строителей, бульвар Карла Маркса, улицы Балтахинова, Борсоева, Иволгинская, Кабанская, Ключевская, Николая Петрова, Терешковой, Лимонова и др. В зону «Б» попали около 30 улиц. Это улицы Сахьяновой, Чертенкова, Солнечная, Пищевая, Добролюбова, Тобольская, Хахалова, Трактовая, Медицинская и ряд других.
Остальные улицы отнесли в зону «В». Это, в основном, улицы в отдаленных микрорайонах. Там требуется остеклить передний фасад минимум наполовину, а боковые части можно не стеклить.
Есть важная деталь. Если нестационарный торговый объект примыкает боком к какому-то зданию, то этот бок можно не стеклить. Правда, киоск должен стоят довольно близко - расстояние между его боком и зданием должно быть менее полутора метров.
