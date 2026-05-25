Общество 25.05.2026 в 09:00

Проверка участка перед покупкой

Как не купить головную боль
«Нашли участок с домом по хорошей цене, но боюсь попасть в неприятную историю. Как проверить землю, чтобы потом не было проблем?» Андрей Владимирович, Иволгинск.

Истории, когда после покупки выясняется, что участок в залоге у банка, границы наложены на соседний надел, а дом не зарегистрирован, — не редкость.

Чтобы не купить головную боль, не полагайтесь только на слова продавца. Обязательно запросите выписку из ЕГРН — в ней указаны собственник, наличие арестов и залогов, точные границы и категория земли. Иначе может оказаться, что участок — сельхозземли, где строить капитальный дом нельзя. Заказать выписку можно через МФЦ, Росреестр или «Госуслуги».

Кроме того, проверьте не только участок, но и самого продавца. Попросите его паспорт, убедитесь, что он действует от своего имени, а не по доверенности с истекшим сроком. Если продавец состоит в браке, потребуется нотариально заверенное согласие супруга на сделку. Также стоит заказать выписку из ЕГРН на дом — иногда дом существует физически, но права на него не зарегистрированы или он снят с учёта из-за старых ошибок в документах.

Самый надежный способ — обратиться к нотариусу перед сделкой. Он проверит объект по всем реестрам, обнаружит ограничения и ошибки, проанализирует документы и историю. Если с участком или домом будут проблемы, нотариус не удостоверит сделку — и вы не потеряете деньги.

