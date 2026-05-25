Общество 25.05.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 25 мая 2026 года

Астрологические советы для каждого знака зодиака
A- A+
Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 25 мая 2026 года

Овен

Сегодня не стоит доверять всем советам — даже от друзей. Вкладывать деньги в общий бизнес не рекомендуется, а на работе лучше не перегружаться. Вечер — отличное время для отдыха с друзьями, чтобы снять напряжение.

 

Телец

Упорный труд принесёт результат, но избегайте конфликтов и не реагируйте на провокации. В выходные лучше сменить обстановку и отдохнуть подальше от дома.

 

Близнецы

Проявите лидерские качества, но не принимайте слишком ответственных решений. Возможны внезапные обиды — старайтесь держать эмоции под контролем.

 

Рак

Могут возникнуть неожиданные трудности на работе, но ваша деловая хватка поможет справиться. В выходные возможны приключения, но не теряйте здравый смысл.

 

Лев

Дисциплина и пунктуальность помогут решить многие вопросы и добиться признания. Не забывайте о балансе между работой и отдыхом.

 

Дева

Рационально распределяйте время между делами и отдыхом. Будьте осмотрительны, а выходные посвятите себе и развлечениям.

 

Весы

Избегайте авантюр и необдуманных трат — сегодня есть риск потерь. В выходные постарайтесь не суетиться и не принимать поспешных решений.

 

Скорпион

Не бойтесь рисковать и действовать — даже самые смелые планы могут реализоваться. Дипломатичность поможет в материальных вопросах. Выходные принесут новые знакомства и увлечения.

 

Стрелец

Планируйте нагрузку на работе тщательно, избегайте ненужных контактов. В семейных делах возможны мелкие неприятности, но активность в выходные поможет всё наладить.

 

Козерог

В делах могут быть затруднения — не слушайте чужих советов, принимайте решения сами. В выходные возможны сложности с близкими, но всё решаемо.

 

Водолей

Сегодняшний день склоняет к спонтанности — не обещайте лишнего и будьте пунктуальны. В выходные остерегайтесь искажённой информации и не начинайте ничего нового.

 

Рыбы

Вы будете в центре внимания, к вашим идеям прислушаются. Друзья поддержат, а в выходные ваша решительность и обаяние помогут наладить отношения и завести новые знакомства.

 

Совет дня: не перегружайтесь, избегайте конфликтов и необдуманных трат. Понедельник пройдёт легче, если относиться ко всему с юмором и спокойствием.

 

Фото: нейросеть

Теги
гороскоп

Все новости

В Бурятии бензин на заправках есть
24.05.2026 в 15:26
Монголия начала строительство новой ГЭС
24.05.2026 в 13:35
В Бурятии с 1 июня повысятся пенсии
24.05.2026 в 13:27
В Бурятии 20-летний водитель погиб в опрокинувшейся иномарке
24.05.2026 в 12:28
Центр креативных индустрий в Улан-Удэ готов на 75%
24.05.2026 в 12:01
На севере Бурятии медведь шастает возле дачных участков
24.05.2026 в 10:47
Телевышка в Улан-Удэ окрасится в оранжевый цвет
24.05.2026 в 10:27
На форуме креативных индустрий в Улан-Удэ подписали соглашения на 30 млрд рублей
24.05.2026 в 10:21
В Бурятии пострадавших от паводка людей переправляют и обеспечивают продуктами
24.05.2026 в 10:07
В Улан-Удэ «Крузак» влетел в дом
24.05.2026 в 09:50
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
Зурхай на понедельник, 25 мая
Девятый лунный день
25.05.2026 в 06:02
В Бурятии появилась новая напасть
Растение-агрессор распространяется по республике
25.05.2026 в 06:00
В Бурятии бензин на заправках есть
В республике не видят причин повторения топливного кризиса осени 2025 года
24.05.2026 в 15:26
В Бурятии с 1 июня повысятся пенсии
Повышение затронет самых почтенных пенсионеров
24.05.2026 в 13:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru