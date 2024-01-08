Общество 08.01.2024 в 14:32

В Улан-Баторе вручено свидетельство о регистрации наскальных надписей XVII века в список наследия ЮНЕСКО

Памятнику исполняется 400 лет, в связи с этим в Монголии принято решение объявить 2024 год Годом национальной грамотности
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Баторе вручено свидетельство о регистрации наскальных надписей XVII века в список наследия ЮНЕСКО
В Улан-Баторе музее «Чингис хаан» состоялась церемония вручения сертификата о включении монгольского памятника в список Всемирного документального наследия ЮНЕСКО. В мероприятии приняли участие представители Национальной библиотеки Монголии, Национального музея, музея «Чингис хаан», Главного архивного управления, Национального совета по вопросам языковой политики и другие должностные лица сообщило МОНЦАМЭ

«В истории Монголии и всего мира надпись на скале доказывает, что монголы являются непрерывными преемниками Чингисхана», - сказал директор музея «Чингис хаан» С.Чулуун во время мероприятия. Он также отметил: «Регистрация ЮНЕСКО «Наскальных надписей Цогта тайджи» подтверждает признание монгольской культуры грамотности. В первой половине XVII века у власти находилась последняя династия Чингисхана, Лигдэн хаан, и это было самое сложное время в монгольском обществе.

Наскальные надписи Цогта тайджи являются историческими памятниками, доказывающими, что мы используем эту письменность с древних времен. Поколения монголов преданно защищали и оберегали эти наскальные надписи. Ряд известных зарубежных ученых приезжали в Монголию для их изучения. Некоторые полагают, что Цогт тайдж написал эти надписи для своей сестры и он был ведущим участником исторических событий своего времени и религиозным реформатором».

Ученые и исследователи считают, что «Наскальные надписи Цогта тайджи» являются одним из самых знаковых и важных символов монгольской письменности и литературы XVII века. Надписи поражают не только своей четкостью и красотой чистоты линий букв, но и тем, насколько хорошо они сохранились по сей день.

«Наскальные надписи Цогта тайджи», прямого потомка великого Чингисхана, были включены в международный реестр всемирного документального наследия «Память мира» Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

На заседании Международного консультативного комитета программы «Память мира», состоявшемся в Париже, Франция, в мае 2023 года, были изучены и подробно обсуждены материалы документального наследия из разных стран-участниц. В результате были отобраны и официально включены в международный реестр всемирного документального наследия 64 уникальных памятника, в том числе «Наскальные надписи Цогта тайджи».

По словам заместителя министра культуры М.Батбаяра, программа ЮНЕСКО «Память мира» была создана в 1992 году и направлена на предотвращение безвозвратной утраты документального наследия - документов или коллекций документов, представляющих значительную и непреходящую ценность, будь то в бумажном, аудиовизуальном, цифровом или любом другом формате. То есть, речь идет о регистрации и сохранении документального наследия в государствах-членах.

«Наскальные надписи Цогта тайджи» расположены в районе сомона Дэлгэр хаан аймака Тув. В следующем году исполняется 400 лет этому мемориалу. В связи с этим правительство Монголии приняло решение объявить 2024 год Годом национальной грамотности.

В общей сложности 430 документальных объектов внесены в список Всемирного документального наследия ЮНЕСКО. На сегодняшний день зарегистрировано пять документальных памятников Монголии: монгольская летопись «Алтан Товч» и «Монгол шунхан Данжуур», сутры «Есун эрдэнийн Ганжуур» и «Сахиусан Дара эх», а также «Наскальные надписи Цогта тайджи».

Фото: montsame.mn
Теги
Монголия памятник ЮНЕСКО

Все новости

В Улан-Баторе вручено свидетельство о регистрации наскальных надписей XVII века в список наследия ЮНЕСКО
08.01.2024 в 14:32
В Улан-Удэ потушили пожар в доме
08.01.2024 в 10:33
В Бурятии озвучили стоимость прямого авиарейса до Сочи
08.01.2024 в 10:22
В Бурятии будут адаптировать жилье ветеранам СВО с инвалидностью
08.01.2024 в 10:16
Улан-Удэ может остаться без баб… Снежных
08.01.2024 в 09:21
В Бурятии пьяный иркутянин лишился автомобиля
08.01.2024 в 09:19
Как выбрать незамерзающую жидкость?
08.01.2024 в 09:00
В Улан-Удэ на маршрут №25 выйдут муниципальные автобусы
08.01.2024 в 08:57
Алексей Цыденов с супругой поставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России
07.01.2024 в 17:07
Новогодний подарок Бурятии ссузам Старобешевского района ДНР
07.01.2024 в 15:42
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 января

Читайте также
В Бурятии озвучили стоимость прямого авиарейса до Сочи
Субсидированный билет будет стоить около 9 тысяч, обычный – от 20 тысяч
08.01.2024 в 10:22
В Бурятии будут адаптировать жилье ветеранам СВО с инвалидностью
Программа адаптации предусматривает использование более 70 различных устройств, приспособлений и оборудования
08.01.2024 в 10:16
Улан-Удэ может остаться без баб… Снежных
Новосибирский химик изучил, как слепить идеальную снежную бабу, придя к парадоксальным выводам
08.01.2024 в 09:21
Как выбрать незамерзающую жидкость?
Что важно учесть
08.01.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru