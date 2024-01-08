Общество 08.01.2024 в 14:32
В Улан-Баторе вручено свидетельство о регистрации наскальных надписей XVII века в список наследия ЮНЕСКО
Памятнику исполняется 400 лет, в связи с этим в Монголии принято решение объявить 2024 год Годом национальной грамотности
Текст: Номер один
В Улан-Баторе музее «Чингис хаан» состоялась церемония вручения сертификата о включении монгольского памятника в список Всемирного документального наследия ЮНЕСКО. В мероприятии приняли участие представители Национальной библиотеки Монголии, Национального музея, музея «Чингис хаан», Главного архивного управления, Национального совета по вопросам языковой политики и другие должностные лица сообщило МОНЦАМЭ
«В истории Монголии и всего мира надпись на скале доказывает, что монголы являются непрерывными преемниками Чингисхана», - сказал директор музея «Чингис хаан» С.Чулуун во время мероприятия. Он также отметил: «Регистрация ЮНЕСКО «Наскальных надписей Цогта тайджи» подтверждает признание монгольской культуры грамотности. В первой половине XVII века у власти находилась последняя династия Чингисхана, Лигдэн хаан, и это было самое сложное время в монгольском обществе.
Наскальные надписи Цогта тайджи являются историческими памятниками, доказывающими, что мы используем эту письменность с древних времен. Поколения монголов преданно защищали и оберегали эти наскальные надписи. Ряд известных зарубежных ученых приезжали в Монголию для их изучения. Некоторые полагают, что Цогт тайдж написал эти надписи для своей сестры и он был ведущим участником исторических событий своего времени и религиозным реформатором».
Ученые и исследователи считают, что «Наскальные надписи Цогта тайджи» являются одним из самых знаковых и важных символов монгольской письменности и литературы XVII века. Надписи поражают не только своей четкостью и красотой чистоты линий букв, но и тем, насколько хорошо они сохранились по сей день.
«Наскальные надписи Цогта тайджи», прямого потомка великого Чингисхана, были включены в международный реестр всемирного документального наследия «Память мира» Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
На заседании Международного консультативного комитета программы «Память мира», состоявшемся в Париже, Франция, в мае 2023 года, были изучены и подробно обсуждены материалы документального наследия из разных стран-участниц. В результате были отобраны и официально включены в международный реестр всемирного документального наследия 64 уникальных памятника, в том числе «Наскальные надписи Цогта тайджи».
По словам заместителя министра культуры М.Батбаяра, программа ЮНЕСКО «Память мира» была создана в 1992 году и направлена на предотвращение безвозвратной утраты документального наследия - документов или коллекций документов, представляющих значительную и непреходящую ценность, будь то в бумажном, аудиовизуальном, цифровом или любом другом формате. То есть, речь идет о регистрации и сохранении документального наследия в государствах-членах.
«Наскальные надписи Цогта тайджи» расположены в районе сомона Дэлгэр хаан аймака Тув. В следующем году исполняется 400 лет этому мемориалу. В связи с этим правительство Монголии приняло решение объявить 2024 год Годом национальной грамотности.
В общей сложности 430 документальных объектов внесены в список Всемирного документального наследия ЮНЕСКО. На сегодняшний день зарегистрировано пять документальных памятников Монголии: монгольская летопись «Алтан Товч» и «Монгол шунхан Данжуур», сутры «Есун эрдэнийн Ганжуур» и «Сахиусан Дара эх», а также «Наскальные надписи Цогта тайджи».
Фото: montsame.mn
«В истории Монголии и всего мира надпись на скале доказывает, что монголы являются непрерывными преемниками Чингисхана», - сказал директор музея «Чингис хаан» С.Чулуун во время мероприятия. Он также отметил: «Регистрация ЮНЕСКО «Наскальных надписей Цогта тайджи» подтверждает признание монгольской культуры грамотности. В первой половине XVII века у власти находилась последняя династия Чингисхана, Лигдэн хаан, и это было самое сложное время в монгольском обществе.
Наскальные надписи Цогта тайджи являются историческими памятниками, доказывающими, что мы используем эту письменность с древних времен. Поколения монголов преданно защищали и оберегали эти наскальные надписи. Ряд известных зарубежных ученых приезжали в Монголию для их изучения. Некоторые полагают, что Цогт тайдж написал эти надписи для своей сестры и он был ведущим участником исторических событий своего времени и религиозным реформатором».
Ученые и исследователи считают, что «Наскальные надписи Цогта тайджи» являются одним из самых знаковых и важных символов монгольской письменности и литературы XVII века. Надписи поражают не только своей четкостью и красотой чистоты линий букв, но и тем, насколько хорошо они сохранились по сей день.
«Наскальные надписи Цогта тайджи», прямого потомка великого Чингисхана, были включены в международный реестр всемирного документального наследия «Память мира» Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
На заседании Международного консультативного комитета программы «Память мира», состоявшемся в Париже, Франция, в мае 2023 года, были изучены и подробно обсуждены материалы документального наследия из разных стран-участниц. В результате были отобраны и официально включены в международный реестр всемирного документального наследия 64 уникальных памятника, в том числе «Наскальные надписи Цогта тайджи».
По словам заместителя министра культуры М.Батбаяра, программа ЮНЕСКО «Память мира» была создана в 1992 году и направлена на предотвращение безвозвратной утраты документального наследия - документов или коллекций документов, представляющих значительную и непреходящую ценность, будь то в бумажном, аудиовизуальном, цифровом или любом другом формате. То есть, речь идет о регистрации и сохранении документального наследия в государствах-членах.
«Наскальные надписи Цогта тайджи» расположены в районе сомона Дэлгэр хаан аймака Тув. В следующем году исполняется 400 лет этому мемориалу. В связи с этим правительство Монголии приняло решение объявить 2024 год Годом национальной грамотности.
В общей сложности 430 документальных объектов внесены в список Всемирного документального наследия ЮНЕСКО. На сегодняшний день зарегистрировано пять документальных памятников Монголии: монгольская летопись «Алтан Товч» и «Монгол шунхан Данжуур», сутры «Есун эрдэнийн Ганжуур» и «Сахиусан Дара эх», а также «Наскальные надписи Цогта тайджи».
Фото: montsame.mn