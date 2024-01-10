Трамвайная дилемма Улан-Удэ

В столице Бурятии с советских времен существовали планы по расширению трамвайного хозяйства, доведению трамвайных путей до новых микрорайонов. Десятилетие проходит за десятилетием, население Улан-Удэ растет, но трамвайные планы так и остаются нереализованными.Городские трамвайщики вспоминают, что при СССР были планы провести трамвай не только на юго-восток и юго-запад города, но и в сторону Улан-Удэнского авиазавода. В последнем документе, который описал перспективные направления развития Улан-Удэ - мастер-плане города – сохранили свою актуальность направления на юго-восток и юго-запад.- По юго-востоку два года назад мы провели работу с управлением архитектуры и затем был разработан проект межевания, проект планировки территории для застройки линейного объекта. Подразумевалось прохождение трамвайной линии от остановки «Гормолзавод» по ул. Мокрова в сторону Энергетика под двумя путепроводами… В принципе, линия ложится – она попадает только на семь земельных участков, пять из которых находятся в аренде, - говорит Юрий Санжанов, директор МУП «Управление трамвая».Строительство в сторону Энергетика фактически можно провести легко и беспроблемно, без каких-то невероятных вложений средств и труда. Что касается планов постройки путей в сотые микрорайоны, то проект планировки там еще не разрабатывался. Однако примерные прикидки показали, что будет затронуто более 50 земельных участков. Они находятся в своем большинстве в частной собственности и их надо изымать, если реально дойдет дело до строительства путей.На выкуп земли понадобятся крупные суммы. И есть огромный вопрос по форсированию железной дороги (южной ветки ВСЖД). Необходимо либо переходить через ВСЖД подземным способом, либо строиться над железнодорожными путями. В любом случае здесь капвложения будут более чем внушительные, с Энергетиком и не сравнить.Если посмотреть с точки зрения эксплуатации построенных новых участков, то ситуация здесь противоположная. Пассажиропоток в сторону Энергетика у МУП «Управление трамвая» будет не очень большим.- Он оценивается порядка в 1 млн пассажиров в год. Нам для того, чтобы трамвайная линия окупалась, необходимо как минимум 2 млн пассажиров в год, - поясняет Юрий Санжанов.Правда есть надежда на то, что построенная в направлении Энергетика линия трамвая даст мощный толчок многоэтажному жилищному строительству в тех местах. То есть могут появиться дополнительные пассажиры. Но, очевидно, для достижения цифры в 2 млн пассажиров население там должно фактически удвоиться.- Пока не пройдет застройка, не заселятся люди, мы понимаем, что будем генерировать там текущие убытки, - говорят трамвайщики.А вот сотые кварталы за последние годы уже хорошо застроили жилыми домами. Поэтому имеющийся сейчас пассажиропоток на юго-запад Улан-Удэ таков, что линия будет находиться практически на грани окупаемости, как минимум по текущим операционным затратам трамвайщиков. А потом, возможно, даже начнет окупать понемногу и вложенные капзатраты.Из 54 километров улан-удэнских трамвайных путей около 16 километров нуждаются в капитальном ремонте.- Особенно тяжелая ситуация на Новом мосту. Трамваи ходят, как по амурским волнам. Ситуация сложна тем, что мы не можем выполнить капитальный ремонт своими силами, потому что там трамвайные пути на анкерах «сидят» на теле моста, - говорит Юрий Санжанов, директор МУП «Управление трамвая».Для сравнения, на Удинском мосту близ Центрального рынка есть щебеночное основание и лежат трамвайные пути. Там можно ремонтировать без каких-то больших сложностей. Но пути на Новом мосту «сидят» на бетонном основании на теле моста.- Мы вызывали специалистов-проектировщиков, чтобы установить, каким образом можно отремонтировать. Они посмотрели, изучили состояние моста, и вердикт специалистов был таким – необходимо делать полностью одновременно ремонт моста и ремонт трамвайных путей. Эту проблему мы поднимали на уровне и города Улан-Удэ, и республики. И нас услышали, - отмечает директор МУПа.Были выделены средства, прошли торги, заказана проектно-сметная документация на два моста. Трамвайщики ждут готовности проекта. Но потом встанет вопрос, где найти деньги на капитальный ремонт.Общеизвестно, что чем лучше качество трамвайных путей, тем меньше износ трамвая. Так же как с автомобилями на автодорогах.К слову, директор МУП «Управление трамвая», говоря о ДТП с участием муниципальных трамваев, отметил, что в 99% случаев водитель трамвая не виноват.- У нас все трамваи оборудованы видеокамерами, - сообщает Юрий Санжанов.В Улан-Удэ широко идет работа по оборудованию остановок трамвая информационным табло.- Раньше табло занималась сторонняя фирма, устанавливала по контракту, но сейчас мы привлекаем собственные ресурсы. Устанавливать своими силами для предприятия выходит дешевле. К лету будущего года постараемся все трамвайные остановки оснастить информационным табло, - говорят в МУП.Исключение составят конечные и предпоследние остановки. На них практически нет посадки пассажиров и поэтому устанавливать информационные табло не имеет большого смысла. На остальных остановках, а их более 80, появятся такие табло. На 36 они уже имеются. Заключены очередные контракты, скоро придут новые партии табло.- Планировали в этом году чуть больше смонтировать, но поставщик немного подзадержался, - объяснил Юрий Санжанов.В итоге умные приборы появятся почти на всех остановках нашего города.Фото: «Номер один»