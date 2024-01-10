Общество 10.01.2024 в 09:36

Юный певец из Улан-Удэ спел на одной сцене с Дианой Гурцкой

Артур Дабардаев принял участие в гала-концерте Международного фестиваля «Белая трость»
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Юный певец из Улан-Удэ спел на одной сцене с Дианой Гурцкой
Лауреат республиканского конкурса «Творчество без границ» 2023 года в номинации «Вокальное искусство», ученик специальной коррекционной школы № 62 Артур Дабардаев принял участие в гала-концерте фестиваля «Белая трость», сообщили в минкультуры Бурятии.

На новогодних каникулах видеоверсию концерта показали в эфире телеканала «НТВ». Артур приглашен к участию в гала-концерте Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» как победитель окружного отборочного тура этого года.

Артур занимается вокалом с первого класса, его руководителем является почетный работник общего образования РФ, учитель музыки школы-интерната № 62 Галина Пономарёва, которая более 25 лет занимается вокалом со слабовидящими и слепыми детьми.
Фестиваль «Белая трость» проходит в 14-й раз и объединяет талантливых детей с ограничениями по зрению и звезд шоу-бизнеса на одной сцене. Организатором фестиваля выступает благотворительный фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Дианы Гурцкой.

В прошлом году в фестивале приняла участие ученица этой же школы Аяна Цыренжапова. Она спела дуэтом с Евгением Кунгуровым на сцене «Крокус-сити холла». Тогда поддержку оказали министерство культуры Бурятии совместно с бизнесменами и меценатами республики.

За время существования фестиваля тысячи детей стали участниками отборочных этапов, а сотни финалистов приняли участие в гала-концертах. География проекта включает все регионы России, а также страны СНГ: Белоруссию, Армению, Грузию, Казахстан, Азербайджан, Киргизию и другие. В 2019 году юбилейный фестиваль «Белая трость» был внесен в Книгу рекордов России за наибольшее количество незрячих и слабовидящих участников за 10 лет.

Фото: minkultrb.ru
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музыка фестиваль Гурцкая

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