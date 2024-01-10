Общество 10.01.2024 в 12:08

ВСЖД в 2024 году предоставит льготы в электричках жителям Бурятии

Нужны паспорт и удостоверение, подтверждающее льготный статус, или их нотариально заверенные копии
A- A+
Текст: Номер один
ВСЖД в 2024 году предоставит льготы в электричках жителям Бурятии
Для проезда в пригородном железнодорожном транспорте на весь период 2024 года в Бурятии будут предоставляться льготы некоторым категориям граждан, сообщила пресс-служба ВСЖД.

Право бесплатного проезда в пригородных поездах на территории Иркутской области и Бурятии предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, ветеранам боевых действий, лицам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или испытаний на Семипалатинском полигоне.

Кроме того, бесплатный проезд предусмотрен для членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, также для членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.

Бесплатный билет на проезд в пригородных поездах гарантирован инвалидам, детям-инвалидам и гражданам, сопровождающим инвалидов I группы и детей-инвалидов. Билет оформляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность пассажира, а также справки установленного образца, подтверждающей право гражданина на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

В Бурятии скидка в размере 50% от общей стоимости проезда предоставляется:

- ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;
- труженикам тыла во время Великой Отечественной войны.
- гражданам, реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий.

В период с 1 апреля по 31 октября 2024 года в Бурятии 50-процентная  скидка от полной стоимости проезда также предоставляется пенсионерам, не имеющим льгот, при достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.

В Бурятии льготный проезд предоставляется при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего льготный статус (удостоверение) или нотариально заверенных их копий.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания», https://irkppk.ru в разделе «Пассажирам».

Фото: ВСЖД
Теги
желдороги льготы Бурятия

Все новости

В Улан-Удэ снесут самый известный аварийный барак
10.01.2024 в 12:55
ВСЖД в 2024 году предоставит льготы в электричках жителям Бурятии
10.01.2024 в 12:08
В Улан-Удэ исправят лежачих полицейских, которые раздражали автомобилистов
10.01.2024 в 12:04
В Чите к 12 годам заключения приговорен 64-летний пьяный лихач
10.01.2024 в 11:38
16 жителей Бурятии в новогодние праздники допились до чёртиков
10.01.2024 в 11:34
В Улан-Баторе построят метро
10.01.2024 в 10:52
В Бурятии инспекторы спасли оленя
10.01.2024 в 10:48
Учёные из Бурятии разработали уникальную съедобную пищевую плёнку
10.01.2024 в 10:26
В Бурятии расторгли контракт с компанией, укладывающей асфальт в снег
10.01.2024 в 09:57
В Забайкалье полностью восстановлено движение по Транссибу
10.01.2024 в 09:54
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 января

Читайте также
В Улан-Удэ снесут самый известный аварийный барак
Что построят на его месте, власти пока не сообщают
10.01.2024 в 12:55
В Улан-Удэ исправят лежачих полицейских, которые раздражали автомобилистов
Прокуратура подтвердила, что они установлены с нарушением нормативов
10.01.2024 в 12:04
В Чите к 12 годам заключения приговорен 64-летний пьяный лихач
На скорости 142 км/час он насмерть сбил двух 17-летних подростков на мотоцикле
10.01.2024 в 11:38
16 жителей Бурятии в новогодние праздники допились до чёртиков
Всего в наркодиспансер госпитализировали 76 человек, включая одного подростка
10.01.2024 в 11:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru