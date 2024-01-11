Общество 11.01.2024 в 10:32

В Улан-Удэ студенты изготовили облегченные топоры для нужд СВО

Топоры весят менее 600 граммов, что делает их удобными и легкими в использовании в походных условиях
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В Улан-Удэ студенты изготовили облегченные топоры для нужд СВО
В Бурятии студенты выпустили облегченные походные топоры для нужд СВО. Десять изделий опытной партии «Кяхта» создали в студенческом конструкторско-технологическом бюро (СКТБ) при машиностроительном факультете Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ), сообщили в пресс-службе вуза.

Изготовленные топоры отличаются небольшим весом – менее 600 граммов, что делает их удобными и легкими в использовании в походных условиях.

Как рассказали изготовители, в процессе работы они разработали технологию изготовления походных топоров, которая позволила значительно снизить себестоимость. Отказ от ковки, использование других материалов и методов позволило существенно упростить процесс производства.

Шаблон конструкторы вырезали на лазерном станке в Центре молодёжного инновационного творчества ВСГУТУ из паронита. «Лезвия топориков вырезались из листов старых автомобильных рессор, которые любезно предоставило СТО «АРС», партнер ВСГУТУ для организации студенческих практик. Вырезали стационарной отрезной дисковой машиной или болгаркой, обух из уголка 50х50 соединяли полуавтоматической сваркой, шлифовали. Далее весь топор собирали с применением эпоксидной смолы», - рассказал руководитель СКТБ, доцент кафедры «Технология машиностроения и основы конструирования» ВСГУТУ Виктор Коновалов.

Передать орудия на передовую студенты планируют до конца января этого года и будут ждать отзывов бойцов СВО. Ну, а то, что топоры в боевом походе не менее важны, чем самая продвинутая техника, можно не сомневаться.  

Фото: esstu.ru
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