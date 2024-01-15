Бурятский оперный начинает год с громкой премьеры

В Бурятском театре оперы и балета ожидается громкая премьера. Публика в один вечер (29 февраля и 1 марта) увидит два одноактных балета: «Шопениану» и «Кармину Бурану», сообщили в пресс-службе театра. Постановку «Шопенианы» на музыку Фредерика Шопена в Бурятии осуществит народный артист России Андрис Лиепа. Балет впервые был поставлен знаменитым Михаилом Фокиным.«Это сын Мариуса Лиепы – легенды советского балета. Андрис Лиепа. Он восстановил «Русские сезоны» Дягилева - постановки Фокина, которые были популярны в начале 20-го века. Это великая «тройчатка»: «Шахерезада», «Половецкие пляски» и сама «Шопениана». То, что он сам приедет в Бурятию является большим событием для нас», - говорит главный балетмейстер БГАТОиБ Баярто Дамбаев.Подобно цветам, утонченные балерины будут танцевать в прекрасных и нежных костюмах, увлекая зрителя в эпоху романтизма, грёз и возвышенной любви. «Шопениана» будет показана в первом отделении. После антракта публику ожидает знаменитый балет Карла Орфа «Кармина Бурана».«Мы также решили возобновить балет «Кармина Бурана». Этот спектакль раньше долго шел в нашем театре. Буду ставить я при помощи всей команды педагогов: Татьяны Михайловны и Юрия Фроловича Муруевых, Ларисы Башиновой, Вероники Мироновой, Елены Дамбаевой, Иннокентия Львовича Иванова», - отметил заслуженный артист России Баярто Дамбаев.«Кармина Бурана» - это фантастическое действие с участием балета, оркестра, солистов и хора, которое сам композитор представил публике как «Мирские песнопения для певцов, хора и оркестра и для представления на сцене».Посмотреть два знаменитых одноактных балета за один вечер - такой шанс есть у всех 29 февраля и 1 марта. На премьеру в Бурятский театр оперы и балета приглашает и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Билеты уже поступили в продажу на сайте uuopera.ru и в кассе театра. Приобрести их можно и по «Пушкинской карте», подчеркнули в министерстве культуры Бурятии. Возрастной ценз: 12+Фото: предоставлено продюсерским центром Андриса Лиепы