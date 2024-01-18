Общество 18.01.2024 в 12:54
В Улан-Удэ стало легче дышать
Массовый переход на электрообогрев снизил загрязненность воздуха
Текст: Дмитрий Родионов
Экологическая обстановка в Улан-Удэ неожиданно улучшилась за последние несколько месяцев. Об этом свидетельствуют данные Бурпогоды. Так, в ноябре 2022 года среднее содержание загрязняющих веществ pm-2,5 превышало предельно-допустимые концентрации в 1,3 раза. В ноябре 2023 года – в 1,1 раза (более свежие данные в открытом доступе отсутствуют). Что касается содержания в воздухе токсичного бензпирена, то его пиковые значения с ноября 2022 года снизились с десяти до трех раз в ноябре 2023 года. И хотя до сих пор прилетающие в аэропорт туристы из других регионов зажимают носы от угольно-дровяной гари, смог явно уменьшился.
То, что электроэнергия более перспективна, чем сжигание топлива в печах, «Номер один» сообщал еще в октябре 2021 года. Когда доктор физико-математических наук Андрей Номоев впервые привел доступные и понятные всем расчеты, которые убедительно доказывали, что отопление электричеством ненамного дороже отоплением дровами.
- Темпы подорожания дров исчисляются десятками процентов в год, тогда как тарифы на электроэнергию индексируются в меньшем объеме. Так, с 1 июля один киловатт-час для населения вырос с 2 рублей 94 копеек до 3 рублей 5 копеек, прирост был несущественный, - заявил тогда эксперт. - Разница между отоплением дровами и электроэнергией практически исчезла.
Правда улан-удэнский эксперт в области теплоэнергетики Владимир Афанасьев не согласился с ним, приведя расчеты стоимости обогрева хорошо утепленного дома в 100 квадратных метров. По его данным выходило, что отопление такого дома дровами обойдется в 38 тыс. рублей за зиму, а с помощью электрокотла - в 61 тыс. рублей.
Однако при комбинированном обогреве, когда попеременно используются и дрова, и электрокотел (в ночное время), разница становится несущественной - 41 тыс. рублей за зиму.
Тем не менее, дискуссия о переводе на электроотопление началась.
- Покупая уголь для частного подворья, вы просто гробите свои легкие, и так поврежденные от COVID-19. Это ведь оседает не столько на соседа, сколько на вас, учитывая, что ветреных дней не так много, - уговаривают в соцсетях своих коллег жители Поселья, ранее являвшиеся крупными потребителями грязного и токсичного топлива.
Напомним, что сжигание угля в быту увеличивает риски онкологии легких. Это связано как с поступлением токсичных газов непосредственно в жилище, так и с загрязнением воздуха в домах мелкодисперсной и нередко радиоактивной угольной золой.
Распространение информации о вреде загрязнения воздуха и его последствиях для здоровья привело к изменению поведения и привычек людей, считавших, что топить дровами и углем дешевле. Однако понадобилось два года, чтобы переход на электроотопление стал относительно массовым. Во многих жилых поселках на окраинах Улан-Удэ число дымящих труб по утрам (когда люди затапливают печки и котлы) снизилось в несколько раз.
Добавим, что не только частный сектор уменьшил выбросы. В последние годы правительство России и региональные власти активно работают над ужесточением экологических требований и стандартов для котельных промпредприятий. В результате, например, ТГК-14, чтобы избежать штрафов за нарушение экологических норм, вынуждена установить на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 (ранее крупнейший загрязнитель атмосферы города) более совершенные системы очистки воздуха. В результате дым из труб старейшей станции в столице Бурятии стал белым, более-менее очищенным от копоти.
Между тем работу по улучшению экологической ситуации обязательно нужно продолжить по всем направлениям. Однако здесь возникают вопросы с финансированием. «Россети Сибирь» ранее заявляли, что они планируют направить 1,4 млрд рублей на развитие электросетевого хозяйства в Бурятии. Причем эти суммы были запланированы еще на 2022 год. Однако в связи с известными событиями этих денег регион не дождался. На 2024 год намечены более скромные суммы. Так, работы по модернизации электросетей в Улан-Удэ проведут лишь по тем улицам и участкам, где сети «просто горят», общая стоимость которых составит 13,6 млн рублей. Речь идет о поселке Забайкальский, где установят новые подстанции мощностью 400 кВт, также заменены сети на ряде улиц в центре Улан-Удэ.
Перевод частных домовладений города Улан-Удэ с печного на электрическое в рамках федерального проекта «Чистый воздух» будет идти медленно. Республика с 2021 года вошла в проект, но в этом году с печного на электроотопление планируется перевести всего три ДНТ: «Урожай», «Сибиряк» и «Профсоюзник». В 2025 - 2026 гг. работы планируется провести в микрорайоне Левый Берег, в 2027 году - в микрорайонах Стеклозавод, Шишковка, Аршан, Верхняя Березовка, Комушка и Горький и в 100-х кварталах на юго-западе Улан-Удэ.
В целом же улучшение ситуации с воздухом и экологией в Бурятии, безусловно, требует комплексного подхода, включающего правовые и нормативные меры, технические инновации и изменение образа жизни населения.
Фото: «Номер один»
То, что электроэнергия более перспективна, чем сжигание топлива в печах, «Номер один» сообщал еще в октябре 2021 года. Когда доктор физико-математических наук Андрей Номоев впервые привел доступные и понятные всем расчеты, которые убедительно доказывали, что отопление электричеством ненамного дороже отоплением дровами.
- Темпы подорожания дров исчисляются десятками процентов в год, тогда как тарифы на электроэнергию индексируются в меньшем объеме. Так, с 1 июля один киловатт-час для населения вырос с 2 рублей 94 копеек до 3 рублей 5 копеек, прирост был несущественный, - заявил тогда эксперт. - Разница между отоплением дровами и электроэнергией практически исчезла.
Правда улан-удэнский эксперт в области теплоэнергетики Владимир Афанасьев не согласился с ним, приведя расчеты стоимости обогрева хорошо утепленного дома в 100 квадратных метров. По его данным выходило, что отопление такого дома дровами обойдется в 38 тыс. рублей за зиму, а с помощью электрокотла - в 61 тыс. рублей.
Однако при комбинированном обогреве, когда попеременно используются и дрова, и электрокотел (в ночное время), разница становится несущественной - 41 тыс. рублей за зиму.
Тем не менее, дискуссия о переводе на электроотопление началась.
- Покупая уголь для частного подворья, вы просто гробите свои легкие, и так поврежденные от COVID-19. Это ведь оседает не столько на соседа, сколько на вас, учитывая, что ветреных дней не так много, - уговаривают в соцсетях своих коллег жители Поселья, ранее являвшиеся крупными потребителями грязного и токсичного топлива.
Напомним, что сжигание угля в быту увеличивает риски онкологии легких. Это связано как с поступлением токсичных газов непосредственно в жилище, так и с загрязнением воздуха в домах мелкодисперсной и нередко радиоактивной угольной золой.
Распространение информации о вреде загрязнения воздуха и его последствиях для здоровья привело к изменению поведения и привычек людей, считавших, что топить дровами и углем дешевле. Однако понадобилось два года, чтобы переход на электроотопление стал относительно массовым. Во многих жилых поселках на окраинах Улан-Удэ число дымящих труб по утрам (когда люди затапливают печки и котлы) снизилось в несколько раз.
Добавим, что не только частный сектор уменьшил выбросы. В последние годы правительство России и региональные власти активно работают над ужесточением экологических требований и стандартов для котельных промпредприятий. В результате, например, ТГК-14, чтобы избежать штрафов за нарушение экологических норм, вынуждена установить на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 (ранее крупнейший загрязнитель атмосферы города) более совершенные системы очистки воздуха. В результате дым из труб старейшей станции в столице Бурятии стал белым, более-менее очищенным от копоти.
Между тем работу по улучшению экологической ситуации обязательно нужно продолжить по всем направлениям. Однако здесь возникают вопросы с финансированием. «Россети Сибирь» ранее заявляли, что они планируют направить 1,4 млрд рублей на развитие электросетевого хозяйства в Бурятии. Причем эти суммы были запланированы еще на 2022 год. Однако в связи с известными событиями этих денег регион не дождался. На 2024 год намечены более скромные суммы. Так, работы по модернизации электросетей в Улан-Удэ проведут лишь по тем улицам и участкам, где сети «просто горят», общая стоимость которых составит 13,6 млн рублей. Речь идет о поселке Забайкальский, где установят новые подстанции мощностью 400 кВт, также заменены сети на ряде улиц в центре Улан-Удэ.
Перевод частных домовладений города Улан-Удэ с печного на электрическое в рамках федерального проекта «Чистый воздух» будет идти медленно. Республика с 2021 года вошла в проект, но в этом году с печного на электроотопление планируется перевести всего три ДНТ: «Урожай», «Сибиряк» и «Профсоюзник». В 2025 - 2026 гг. работы планируется провести в микрорайоне Левый Берег, в 2027 году - в микрорайонах Стеклозавод, Шишковка, Аршан, Верхняя Березовка, Комушка и Горький и в 100-х кварталах на юго-западе Улан-Удэ.
В целом же улучшение ситуации с воздухом и экологией в Бурятии, безусловно, требует комплексного подхода, включающего правовые и нормативные меры, технические инновации и изменение образа жизни населения.
Фото: «Номер один»