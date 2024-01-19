Буряад театр приглашает на Сагаалган

Буряад театр приглашает на традиционное представление к празднику Сагаалган зрителей всех возрастов 11, 17, 18 февраля в17:00 часов. И если 35 лет назад, когда только начались такие представления, они были больше ориентированы на отдельные землячества, то в последние годы стали носить общий, объединяющий характер, сообщили в пресс-службе театра.«Буряад театр - это место, где знают национальные традиции и говорят на родном языке, и потому люди привыкли встречать Сагаалган именно здесь, - говорит режиссер представления Саян Жамбалов. - У нас есть свой творческий театральный стиль: артисты поют, прекрасно двигаются, но самое главное- драматические актеры умеют мастерски создавать неповторимые комедийные образы. И люди приходят в Буряад театр порадоваться, от души посмеяться, получить заряд энергии».В прологе действа зрителей встретят все животные 12-летнего астрологического цикла, которые будут наблюдать за тем, как хозяин уходящего года Заяц передаст бразды правления хозяину нового года по лунному календарю - Дракону. Всех присутствующих благословит богиня Балдан Лхамо, которая ежегодно с наступлением рассвета в Сагаалган облетает Землю. По традиции со своим благословением придет к зрителям и Сагаан Yбгэн - Белый Старец.Уреэлы - благопожелания - произнесут в адрес всех зрителей и жителей Земли артисты театра, причём, соблюдая бурятские традиции, это сделают представители старшего поколения Людмила Дугарова, Лариса Егорова, Марта Зориктуева, Саяна Цыдыпова, Должин Тангатова, Чингис Гуруев, Олег Бабуев, Баста Цыденов, Зорикто Ринчинов, Баир Бадмаев.«Потенциал, который хранит в себе Буряад театр - это сокровищница бурятского народа. Артисты театра, помимо того, что являются превосходными актерами, о чем говорят их многочисленные награды, также прекрасно знают традиции народа и умеют их показать и рассказать их историю. С каждым годом становится всё популярнее встречать Сагаалган в Буряад театре - и это заслуга артистов и режиссеров, умеющих увлечь зрителей и не повториться», - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Фото: burdram.ru