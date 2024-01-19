Общество 19.01.2024 в 15:35

Буряад театр приглашает на Сагаалган

Театрализованные представления пройдут 11, 17, 18 февраля
A- A+
Текст: Номер один
Буряад театр приглашает на Сагаалган
Буряад театр приглашает на традиционное представление к празднику Сагаалган зрителей всех возрастов 11, 17, 18 февраля в17:00 часов. И если 35 лет назад, когда только начались такие представления, они были больше ориентированы на отдельные землячества, то в последние годы стали носить общий, объединяющий характер, сообщили в пресс-службе театра.

«Буряад театр - это место, где знают национальные традиции и говорят на родном языке, и потому люди привыкли встречать Сагаалган именно здесь, - говорит режиссер представления Саян Жамбалов. - У нас есть свой творческий театральный стиль: артисты поют, прекрасно двигаются, но самое главное- драматические актеры умеют мастерски создавать неповторимые комедийные образы. И люди приходят в Буряад театр порадоваться, от души посмеяться, получить заряд энергии».

В прологе действа зрителей встретят все животные 12-летнего астрологического цикла, которые будут наблюдать за тем, как хозяин уходящего года Заяц передаст бразды правления хозяину нового года по лунному календарю - Дракону. Всех присутствующих благословит богиня Балдан Лхамо, которая ежегодно с наступлением рассвета в Сагаалган облетает Землю. По традиции со своим благословением придет к зрителям и Сагаан Yбгэн - Белый Старец.

Уреэлы - благопожелания - произнесут в адрес всех зрителей и жителей Земли артисты театра, причём, соблюдая бурятские традиции, это сделают представители старшего поколения Людмила Дугарова, Лариса Егорова, Марта Зориктуева, Саяна Цыдыпова, Должин Тангатова, Чингис Гуруев, Олег Бабуев, Баста Цыденов, Зорикто Ринчинов, Баир Бадмаев.

«Потенциал, который хранит в себе Буряад театр - это сокровищница бурятского народа. Артисты театра, помимо того, что являются превосходными актерами, о чем говорят их многочисленные награды, также прекрасно знают традиции народа и умеют их показать и рассказать их историю. С каждым годом становится всё популярнее встречать Сагаалган в Буряад театре - и это заслуга артистов и режиссеров, умеющих увлечь зрителей и не повториться», - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Возрастной ценз 0+. Мероприятие доступно по программе «Пушкинская карта».

Фото: burdram.ru
Теги
театр праздник Сагаалган анонс

Все новости

Зимний отдых — послевкусие
19.01.2024 в 16:33
В Улан-Удэ обезопасили лестницу на виадуке
19.01.2024 в 16:30
В Бурятии пьяный водитель получил суровый приговор за гибель двухмесячной девочки
19.01.2024 в 16:03
В Улан-Удэ прокурор Железнодорожного района проведет личный прием
19.01.2024 в 15:57
Буряад театр приглашает на Сагаалган
19.01.2024 в 15:35
Бизнесмен с Урала «покорил» гору в Улан-Удэ
19.01.2024 в 15:25
Жители Улан-Удэ могут выиграть 365 бууз
19.01.2024 в 14:57
Житель Бурятии, едва не сжегший остров, выплатит огромную компенсацию
19.01.2024 в 14:27
Количество отправленных контейнерных поездов на ВСЖД увеличилось на четверть к уровню 2022 года
19.01.2024 в 13:50
Бывшего заместителя прокурора Бурятии осудили на 9 лет за взятки
19.01.2024 в 13:02
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 января

Читайте также
Зимний отдых — послевкусие
Не удовлетворен своими новогодним отдыхом только каждый пятый россиянин
19.01.2024 в 16:33
В Улан-Удэ обезопасили лестницу на виадуке
На днях из-за скользких железных уголков там упала девочка
19.01.2024 в 16:30
В Улан-Удэ прокурор Железнодорожного района проведет личный прием
Свои вопросы могут задать предприниматели города
19.01.2024 в 15:57
Жители Улан-Удэ могут выиграть 365 бууз
Акцию к Сагаалгану проводит городской «Водоканал»
19.01.2024 в 14:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru