Общество 22.01.2024 в 09:47

В Приангарье жестко держат яйца. За цены

К меморандуму о неповышении цен на яйцо куриное присоединились новые торговые организации
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Текст: Номер один
В Приангарье жестко держат яйца. За цены
Правительство Иркутской области во взаимодействии с муниципалитетами продолжает работу по присоединению торговых организаций региона к меморандуму о неповышении цен на яйцо куриное 1-й и 2-й категорий.

Напомним, что по поручению губернатора области Игоря Кобзева 29 декабря прошлого года был заключен меморандум между правительством региона, местными производителями куриных яиц СХАО «Белореченское», СПК «Окинский» и крупнейшими региональными торговыми сетями «Слата», «Хлеб-Соль», «Удача» и «Экономия».

Согласно этому документу производители добровольно обязуются не повышать отпускные цены на яйца куриные 1-й и 2-й категорий, а организации торговли – устанавливать торговую надбавку на яйца не более 15%. Срок – до 31 марта 2024 года, сообщили в областной администрации.

В настоящее время к меморандуму присоединились крупные торговые сети «Пятерочка», «Янта», а также около 40 других торговых организаций. В целом более 1000 торговых объектов по области, включая фирменную торговлю местных производителей куриных яиц, работают на условиях подписанного документа.

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области продолжает мониторинг выполнения меморандума о неповышении цен на яйцо. По данным мониторинга в торговых объектах организаций, подписавших документ, соблюдаются условия о неповышении цен.

В результате принимаемых на всех уровнях власти мер по увеличению предложения яйца куриного на внутреннем рынке цены на этот товар имеют тенденцию к стабилизации. По данным статистики, цены на яйцо куриное в целом по России впервые с июня прошлого года снизились на 0,2%, в Иркутской области – на 2,05%.

Будем надеяться, полезный опыт соседей оказывает влияние и на рынок Бурятии, так как большереченское и окинское яйцо широко представлены на прилавках торговых сетей республики. Правда, точные данные о ситуации почему-то не публикуются.

Фото: unsplash.com

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агро цены яйца

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