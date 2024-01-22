Общество 22.01.2024 в 10:17

Общее поголовье скота в Монголии составило 64,7 млн голов

По сравнению с прошлым годом оно сократилось на 6,4 млн голов или на 9,1 проц

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Текст: Номер один
Общее поголовье скота в Монголии составило 64,7 млн голов
Поголовье скота в Монголии на конец 2023 года составило 64,7 млн голов. Из них: общее поголовье овец составило 29,4 млн (45,5%), коз - 24,6 млн голов (38,1%), коров - 5,3 млн (8,3%), лошадей - 4,8 млн (7,5%) и верблюдов - 473,9 тыс (0,7%). Об этом сообщило МОНЦАМЭ, сославшись на предварительные результаты переписи домашнего скота Национального статистического комитета Монголии (НСК).

По сравнению с предыдущим годом общее поголовье скота сократилось на 6,4 млн голов (9,1%), уточняет Национальный статистический комитет Монголии (НСК). В частности, поголовье овец сократилось на 3,3 млн (10,2%), коз - на 3,0 млн (10,7%), коров - на 164,3 тыс (2,9%), лошадей - на 8,6 тыс (0,2%) и верблюдов - на 3,4 тыс (0,7%).

Аймак Архангай лидирует по поголовью лошадей и крупного рогатого скота, аймак Умнуговь по поголовью верблюдов, аймак Хувсгул по поголовью овец, а аймак Баянхонгор – по поголовью коз.

Кроме того, пять провинций с наибольшим поголовьем скота возглавляет аймак Хувсгул, где насчитывается 5,7 млн голов скота, за ним следует аймак Тув (4,9 млн), аймак Архангай (4,8 млн), аймаки Увурхангай (4,7 млн) и Хэнтий (4,4 млн).

Фото: montsame.mn
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