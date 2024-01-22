Общество 22.01.2024 в 16:22

В Улан-Удэ ТГК-14 вернула более 637 тыс руб жителям дома по Трубачеева, 156

Переплата выявлена по итогам внеплановой документарной проверки, проведенной жилинспекцией
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В Улан-Удэ ТГК-14 вернула более 637 тыс руб жителям дома по Трубачеева, 156
В Улан-Удэ компания ТГК-14 при начислении платы за услугу отопления собственникам дома по ул. Трубачеева, 156 не учитывала площадь неотапливаемых нежилых помещений, в том числе парковки и помещения в подвале, что предусмотрено законом.

«Из-за этого жильцы были вынуждены платить за отопление намного больше», - сообщили в Управлении муниципальной жилищной инспекции, которая провела внеплановую документарную проверку ТГК-14.

Энергокомпании выдано предписание о проведении перерасчета жителям этого дома. В результате перерасчета компания вернула собственникам дома более 637 тыс руб за период с 1 Декабря 2020-го по 30 ноября 2023 года.

По закону, размер платы за услугу отопления рассчитывается одинаково для всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома вне зависимости от условий отопления отдельных помещений (за исключением мест общего пользования), потому что энергоресурсы, которые поступают в дом, идут не только на удовлетворение индивидуальных нужд собственников и пользователей отдельных жилых и нежилых помещений, но и на общедомовые нужды.

В связи с этим, при начислении платы за отопление необходимо учитывать общую площадь всех жилых и нежилых помещений (за исключением мест общего пользования).

Фото: ulan-ude-info.ru
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ТГК-14 дом перерасчет

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