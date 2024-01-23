ЛВРЗ должен увеличить объемы ежегодного ремонта до 1000 секций и больше

Стратегия развития Улан-Удэнского ЛВРЗ направлена на укрепление рыночных позиций завода среди ведущих производителей железнодорожной отрасли. Обь этом заявил в Улан-Удэ генеральный директор АО «Желдорреммаш» Александр Маврин.«Благодаря модернизации и внедрению инновационных технологий, предприятие должно увеличить объемы ремонта до более 1000 секций в год, расширить ассортимент и повысить качество выпускаемой линейной продукции», - отметил он.На Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе (входит в АО «Желдорреммаш») побывали директор по операционной деятельности АО «Трансмашхолдинг» Владимир Смирнов и группа руководителей АО «Желдорреммаш» во главе с генеральным директором Александром Мавриным. Цель поездки – рассмотрение вопросов повышения операционной эффективности предприятия, развития производственной системы и планов производства на 2024 год. Проведен ряд деловых встреч с представителями производства, состоялся комплексный обход по основным переделам завода.Кроме того, руководители обсудили увеличение инвестиционной программы завода и проинспектировали ввод в эксплуатацию нового производственного оборудования, закупленного УУЛВРЗ в конце 2023 года, сообщили в минпроме Бурятии.«В 2023 году для УУЛВРЗ компанией закуплено более 30 единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе с ЧПУ, которое позволит выпускать широкую номенклатуру различных широко- и мелкосерийных деталей специального назначения. К тому же, они будут выпускаться в автоматическом режиме с увеличенной производительностью. По расчетам заводских технологов, на однотипные изделия на универсальном станке и на оборудовании с ЧПУ, разница затрат будет составлять до 50-60 % на изделие. Это хороший показатель, позволяющий снабжать производство необходимым количеством качественных запчастей», - отметил заместитель генерального директора по организации производства АО «Желдорреммаш» Андрей Минин.В ходе модернизации предприятия планируется переоснащение, реорганизация и увеличение возможностей основного производства. С целью повысить эффективность рабочих процессов, увеличить количество выпускаемой продукции и снизить затраты на производство, внедряются новые технологии и происходит обновление производственных линий. Также обсуждались зоны роста предприятия: повышение операционной эффективности, обучение сотрудников завода инструментам бережливого производства, внедрение дорожной карты развития «ТОС».— российская компания, осуществляющая ремонт тягового подвижного состава. Представляет собой сеть локомотиворемонтных заводов, на базе которых проводятся все виды средних и тяжелых ремонтов локомотивов, ведется производство комплектующих, выпуск новых тепловозов. Основным заказчиком выступает ОАО «РЖД». АО «Желдорреммаш» ежегодно производит ремонт более 2,5 тыс секций локомотивов. Осуществляя качественное обслуживание тягового подвижного состава на протяжении всего жизненного цикла, компания гарантирует безопасность пассажиров, сохранность грузов и бесперебойность железнодорожного сообщения. Имеет девять производственных площадок по всей территории страны.Фото: egov-buryatia.ru/minprom