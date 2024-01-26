Бурятия - в числе лидеров в ДФО по итогам года в лесном хозяйстве

Площадь, пройденная огнем, в регионах Дальнего Востока в 2023 году ниже пятилетних значений в 1,8 раза и составила 3,5 млн гектаров. Лучшие показатели по оперативности тушения лесных пожаров в первые сутки у Приморского края (96,5%), Сахалинской области (96,2%) и Бурятии (89%).Эти данные прозвучали во Владивостоке, где состоялось итоговое совещание, посвященное эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений в ДФО, сообщает Рослесхоз.Особое внимание в ходе совещания было уделено воспроизводству лесов. Лесовосстановление по округу проведено на площади 415 тыс гектаров, план выполнен на 104% от годового объема. Наиболее высокие показатели по искусственному лесовосстановлению достигнуты в Бурятии (план - 1,8 тыс га, факт - 4,1 тыс га), Амурской области (план 4,5 тыс га, факт 5,6 тыс га)..Начальник Департамента лесного хозяйства по ДФО Максим Сироткин отметил, что в 2023 году объем неисполненных просроченных обязательств по «компенсационному» лесовосстановлению сократился на 56% с 34,9 тыс га до 15,2 тыс га. При этом регионам надлежит усилить работу с арендаторами-должниками – привлекать к административной ответственности, предъявлять иски в суд, если они продолжают не исполнять взятые на себя обязательства.Заместитель главы Рослесхоза Михаил Козлов рассказал о том, что в 2024 году предусмотрено увеличение финансирование лесного хозяйства регионам Дальнего Востока. Рост составит 9,4%. Увеличение субвенций на переданные полномочия отмечается в Бурятия, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях и Еврейской автономной области.«Наша ключевая задача – дать импульс к развитию лесного хозяйства на Дальнем Востоке. Как известно, порядка 40% лесов России сосредоточено именно здесь – на Дальнем Востоке. Не случайно при подготовке нормативно-правовых актов и ряда организационных решений ведомство учитывает специфику субъектов ДФО. Регионы округа уникальны по природно-климатическим условия, а также производственно-экономическим. Помимо увеличения федеральных средств на переданные полномочия большинство регионов Дальнего Востока предусмотрели увеличение регионального финансирования на лесное хозяйство в 2024 году в сравнении с 2023 годом. Это свидетельствует о заинтересованности глав регионов в развитии лесной отрасли», - резюмировал он.Фото: pixabay.com