В автошколах Улан-Удэ вскрылась дискриминация

В улан-удэнских автошколах появилась новая тенденция. Заключается она в отказе принимать на обучение людей старше 45. Впрочем, есть случаи, когда возрастных учениц все же готовы взять, но только за дополнительную плату. Насколько это законно и есть ли варианты обойти такое неожиданное и унизительное «возрастное ограничение», разбирался «Номер один».На прошлой неделе в нашу редакцию поступил нестандартный звонок. Улан-удэнка рассказала историю о том, как хотела подать документы на обучение в одну из городских автошкол. Но столкнулась с явной дискриминацией по возрасту.- Я была крайне удивлена, узнав причину отказа. Раньше мне не доводилось слышать о том, что некоторые улан-удэнские автошколы отказывают в обучении людям старше 45 лет. Я обратилась сразу в несколько школ, которые считаются наиболее востребованными. И во всех мне отказали. Сослались на то, что люди, перешагнувшие этот порог возраста, плохо обучаемы. Услышать подобное неприятно, - говорит улан-удэнка Мария Широкова.Начав разбираться в этой странной истории, мы выяснили, что Мария Широкова обращалась в автошколы «Олимп» и «Вип-Авто». Обе они категорически отказали в принятии документов на обучение из-за возраста. Интересно, что Мария была не первой, кто ушел оттуда в расстроенных чувствах.- Я вообще не ожидала, что такое может быть. Такое отношение… словно я человек второго сорта. Как будто я бабушка, выжившая из ума. А мне всего-то 47 лет. С чего руководство школ решило, что я плохо обучаема и буду учиться хуже, чем 30-летние? Молодые тоже годами на пересдачу ходят и не могут сесть за руль. А в одной автошколе у меня вообще попросили доплату за возраст, представляете. Мне кажется, такое отношение и явную дискриминацию надо пресекать. Во-первых, все должно быть по закону. Во-вторых, никто не отменял этику и уважение к человеку, как бы он ни выглядел и в каком бы возрасте ни находился, - считает Ярослава Гончарова.Разница в возрасте у наших героинь небольшая, всего один год. Обеим отказали. Женщины все же подали документы - их без проблем взяли на обучение другие автошколы. К счастью, в городе есть учебные заведения, которые не практикуют такие «правила».Мы решили проверить информацию и лично обратиться в наиболее популярные автошколы нашего города и записаться на обучение. Наша легенда была простая: женщина 47 лет хочет пройти подготовку на обучение водителей категории «B».- Здравствуйте, обучение на категорию «В» стоит 50 тыс. рублей. Длится три месяца. В эту сумму все включено кроме медицинской справки. Ее вы делаете за свой счет. Также есть вариант рассрочки, - сообщил нам по телефону сотрудник автошколы «Олимп».К слову, в последний год стоимость обучения значительно скакнула вверх. Еще в 2007 году выучиться на категорию «В» можно было за 9 тыс. рублей. В 2021 году – это стоило 32 тысячи, а в октябре 2023 года цена варьировалась уже от 40 до 45 тыс. рублей. Сегодня обучение обойдется в 50 тысяч. Вероятно, рост цен связан с подорожанием бензина, а также ужесточением требований к сдаче экзамена на право вождения, увеличением часов вождения и так далее. Хотя многие горожане сомневаются в обоснованности таких цен.Но нас все же волновал ответ на вопрос касаемо возрастного ограничения для курсантов. Мы предупредили, что будущей ученице 47 лет, и услышали такой ответ.- Да, ограничения по возрасту у нас есть. От 45 лет мы не берем. Такое решение принял директор. Его позиция такова, что мужчины и женщины старше этого возраста, когда идут обучаться, заваливают вождение. Попросту не справляются. Данное правило у нас действует с ноября, - объяснила представитель автошколы «Олимп».Мы стали обзванивать и другие местные автошколы. Ровно в половине случаев нас оставили за бортом, а в другой были готовы принять на учебу, несмотря на возраст. Но больше всего нам запомнилась автошкола «Вип-Авто».- Да, у нас тоже действует возрастное ограничение. Старше 45 лет мы не берем. Потому что данная возрастная категория плохо обучаемая. Прецеденты были, люди годами ходили и не сдавали. После чего забирали свои документы и уезжали сдавать экзамен в район. Если мы и берем старше 45 лет, то лишь за отдельную цену. Обучение обойдется вам в 68 тыс. рублей. Хотя сейчас даже по повышенному тарифу руководство просило не брать. Решение директора, - сообщили в автошколе «Вип-Авто».Также аналогичный отказ мы получили в школе «Движение». Снова сославшись на очередное ограничение до 45 лет, распоряжение руководителя и прочее. Здесь заплатить «налог на возраст» нас не просили. Но и записывать тоже не хотели. Пояснять что-либо тоже не захотели, а просто бросили трубку. В дальнейшем, уже набирая с другого номера, на просьбу связать нас с директором сообщали, что тот находится в отпуске.Радует, что далеко не все улан-удэнские автошколы враждебно настроены к потенциальным курсантам в возрасте за 45 лет.- Никогда у нас не было такого ограничения. Мне непонятно, почему наши коллеги отказывают. Ведь способность хорошо водить зависит не от возраста, а от самого человека. От его реакции, способности думать и анализировать. Потому что дорожная ситуация меняется ежесекундно. Дело совершенно не в возрасте. Сколько случаев было, когда молодые не справлялись с вождением, а более зрелые, наоборот, – делится опытом руководитель автошколы «Пора за руль» Светлана Попова.Она рассказала о 64-летней курсантке, которой удалось освоить программу обучения.- У нас проходила обучение женщина. Ей было 64 года. Единственное, с чем у нее были трудности, это теория. Видимо, давно училась, запуталась. Но сейчас же есть современные технологии, которые помогают обучаться быстрее. В конечном итоге она успешно прошла у нас обучение, сдала «город» со второго раза и благополучно переехала к своей дочери. Сейчас водит автомобиль, колесит по улочкам Санкт-Петербурга, - рассказывает руководитель автошколы.Еще у одной женщины, которой тоже за 45, умер муж. Супружеская пара проживала совместно на Комушке. Вдове приходилось ежедневно спускаться с высокорасположенного района по темноте и ухабам. А оставшийся от любимого мужа автомобиль стоял в пыли.- Подобных примеров у нас очень много. Вдовы часто обращаются в автошколу. Эта женщина также прекрасно отучилась, получила права. Совершенно никаких проблем в возрасте нет, приходите, - заключает Светлана Попова.Проводя эксперимент, мы заметили, что сразу в трех автошколах, отказавших нам из-за возраста, числится руководителем один и тот же человек - Жаргал Батуев. Мы решили взять у него комментарий.- Правила о приеме курсантов каждая автошкола сама устанавливает. Мы же частная организация. Кого хотим - берем, кого хотим - не берем. Имеем право отказать человеку. Возрастные ученики более проблемные. Прецеденты были неоднократно. Чем старше человек, тем с ним сложнее. Это всегда 100%-ная пересдача экзамена по вождению. К тому же с ними отказываются работать инструкторы. Надо было просто раньше учиться. Конечно, так не во всех автошколах, в других принимают. Но мы их ни за какие деньги не берем. Даже несмотря на то, что у нас действует повышенный тариф. Все равно отказываем, - комментирует Жаргал Батуев.Отрицать, что в одной из его автошкол можно «заплатить за возраст» повышенный тариф Жаргал Батуев не стал. А также акцентировал внимание на том, что введенное «возрастное ограничение» со временем может стать еще жестче.- Если ситуация с возрастными курсантами станет еще хуже, то, наверное, планка будет не 45 лет, а еще ниже. Поскольку они не то что проблемные, они суперпроблемные. Нам даже инспекторы ГИБДД говорят: «А почему вы взяли такого человека на учебу?». Вот какой смысл принимать нам на учебу людей, которые не смогут сдать экзамен? Это пустая трата времени и денег. Ну и нервов само собой, - подытоживает Жаргал Батуев.Насчет законности данного нововведения мы решили проконсультироваться непосредственно в ГИБДД.- Государственная инспекция безопасности дорожного движения никак не регламентирует возраст обучающихся в автошколах. Опираясь на имеющиеся и действующие нормативные документы, мы с полной уверенностью можем сказать, что верхней возрастной границы для управления автотранспортным средством нет. Каждый водитель может столкнуться с разного рода ограничениями только со стороны медицинских работников при выдаче заключения о состоянии здоровья, - сообщили в ГИБДД МВД России по Республике Бурятия.Прокуратура Республики Бурятия также подтвердила, что возраст действительно не является помехой для обучения в автошколах.- Статьей 26 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» определены условия получения права на управление транспортными средствами. Так, к сдаче экзаменов допускаются лица: достигшие 17-летнего возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение. Возрастные ограничения для получения соответствующего профессионального обучения законодательством не предусмотрены, - разъяснила заместитель прокурора Железнодорожного района города Улан-Удэ Ольга Пилипенко.Все, кто оказался в аналогичной ситуации, могут обратиться в прокуратуру с заявлением. За подобные нарушения автошколам грозят штрафы.- Автошколы не вправе устанавливать ограничения по возрасту, а также взымать дополнительную плату за оказываемую услугу. За нарушение или незаконное ограничение права на образование налагается административный штраф на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тыс. рублей, - подчеркнула заместитель прокурора Ольга Пилипенко.Фото: «Номер один»