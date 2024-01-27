Общество 27.01.2024 в 03:04

«Его спас брат»

В Новосибирске парня затянуло в шлифовальный станок

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Текст: Номер один
«Его спас брат»
ЧП произошло 23 января на новосибирском заводе: 19-летнего Данила Землякова затянуло в шлифовальный станок.

- Данил устроился на завод вслед за двоюродным братом: он проходил стажировку, это была его четвертая рабочая смена. Когда Данил работал на шлифовальном станке, у него затянуло туда руку. А потом он ударился головой об эту конструкцию, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия, тетя Данила.

Парня, который в тот момент был без сознания, обнаружил его брат.

- Брат высвободил руку Данила из станка, держал его до приезда врачей. Скорая долго не могла найти сам завод: почему-то медики думали, что племянник находится не в здании, а где-то на территории, - объясняет тетя Данила.

Врачи сделали Данилу рентген руки. Оказалось, что она почти не пострадала. А вот удар головой о станок имел куда более серьезные последствия: у Данила сломан череп, произошло кровоизлияние в мозг.

- Данила перевели в реанимацию. Я стояла возле него, гладила по голове. Он пришел в себя, посмотрел на меня и снова провалился. На каталке по больнице его возили родственники, переодевали его мы сами, - говорит Анастасия. - В реанимацию его отвезли его мама и санитарка.

Сейчас Данил в реанимации: он впал в кому.

- У Данила начали лопаться сосуды в голове, и врачи не могли это остановить. Ему постоянно требовалась кровь для переливания. На данный момент он в стабильно тяжелом состоянии, - добавляет женщина.

К делу подключился региональный Следственный комитет, проводится проверка.

- Предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, установить, были ли нарушения со стороны сотрудников, отвечающих за технику безопасности, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Фото: СУ СК РФ по НСО/предоставлено Анастасией
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