Общество 29.01.2024 в 14:17

Горожанам запретили растаскивать на дрова старые дома в центре Улан-Удэ

Делать это небезопасно, предупреждают власти
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Текст: Андрей Константинов
Горожанам запретили растаскивать на дрова старые дома в центре Улан-Удэ
Стройматериалы после сноса домов в центре Улан-Удэ пойдут на переработку, сообщил начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров. Сейчас специалисты учреждения совместно с застройщиком подсчитывают объем материалов, из которых построены старые дома в центре, для повторного использования. Например, бетон можно переработать в крошку и применять в строительстве объектов, а деревянные конструкции старых зданий разобрать на дрова.
 
«Сейчас мы подсчитываем, какой объём материалов подойдет для вторсырья, какой отправится на полигон и что можно использовать на нужды людей, те же самые дрова. На ближайшем совещании представим Алексею Цыденову наш план», - рассказал Зана Тумуров.  

По словам начальника управления, не исключено, что в центре города есть ряд домов, которые не потребуется сносить полностью.  

«Со специалистами по охране объектов культурного наследия прорабатываем вопрос «донорства». К примеру, есть дома, в которых, могут быть красивые ставни и эти ставни можно перенести на объект культурного наследия. То есть к демонтажу зданий необходимо подойти с умом», - добавил Зана Тумуров.
 
Однако самостоятельно жителям разбирать дома запрещается, поскольку это небезопасно, предупреждают власти. Этим займется специализированная организация.  
 
Напомним, в скором времени исторический центр Улан-Удэ ждет масштабная реконструкция. На месте старых домов появятся новые жилые комплексы. Всего под снос попадут порядка 200 многоквартирных и индивидуальных домов.

Фото: Минстрой Бурятии
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