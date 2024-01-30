Антимонопольщики Бурятии заинтересовались провокационной рекламой магазина стройматериалов

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия решило провести опрос среди жителей относительно рекламных щитов магазинов «Вегос-М» и «Зум».

Недавно магазины разместили на улицах города рекламу провокационного характера. Так, к примеру краска рекламируется слоганом «Я сохну по тебе!», шуруповерт призывает «Отомсти соседям», реклама дверей звучит «Войди в меня», ламинат рекламируется под слоганом «Решим ваш половой вопрос», диваны – «Будь на мне сверху», а унитазы, по мнению создателей рекламы – это «Толчок для будущего».



- В связи с поступлением обращений Бурятское УФАС России рассматривает на соответствие законодательству рекламу магазинов «Вегос-М», «Зум», распространяемую в Улан-Удэ.



В целях принятия объективного решения управление проводит опрос граждан и просит высказать свое мнение по вопросам:

- содержит ли реклама непристойные, оскорбительные образы и выражения?

- побуждает ли реклама к совершению противоправных действий?



Опрос проводится на сайте Бурятского УФАС России до 5 февраля 2024 года.







Фото: Бурятское УФАС