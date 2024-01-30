Общество 30.01.2024 в 12:07

Антимонопольщики Бурятии заинтересовались провокационной рекламой магазина стройматериалов

Рекламные баннеры товаров для дома и ремонта появились на улицах Улан-Удэ

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Текст: "Номер один"
Антимонопольщики Бурятии заинтересовались провокационной рекламой магазина стройматериалов

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия решило провести опрос среди жителей относительно рекламных щитов магазинов «Вегос-М» и «Зум».

Недавно магазины разместили на улицах города рекламу провокационного характера. Так, к примеру краска рекламируется слоганом «Я сохну по тебе!», шуруповерт призывает «Отомсти соседям», реклама дверей звучит «Войди в меня», ламинат рекламируется под слоганом «Решим ваш половой вопрос», диваны – «Будь на мне сверху», а унитазы, по мнению создателей рекламы – это «Толчок для будущего».

- В связи с поступлением обращений Бурятское УФАС России рассматривает на соответствие законодательству рекламу магазинов «Вегос-М», «Зум», распространяемую в Улан-Удэ.

В целях принятия объективного решения управление проводит опрос граждан и просит высказать свое мнение по вопросам:

- содержит ли реклама непристойные, оскорбительные образы и выражения?

- побуждает ли реклама к совершению противоправных действий?

Опрос проводится на сайте Бурятского УФАС России до 5 февраля 2024 года.



Фото: Бурятское УФАС

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