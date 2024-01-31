В Бурятии подняли проблему жестокого обращения с пожилыми людьми

Ситуация по насилию в семье, тем более насилия в отношении пожилых его членов, не очевидна. Официальная статистика такие факты отдельно не фиксирует, обращают внимание в минсоцзащиты Бурятии.

«Не так часто реализуются социальные проекты, результаты которых размыты. Одна из таких тем - профилактика жестокого обращения с пожилыми людьми. Это сложное социальное явление приобретает бытовую форму, и с такими видами насилия часто мирятся. В современном обществе насилие в семье входит в разряд негативных и нежелательных явлений. Но семейное насилие не исчезло»,



- делится Алексей Бадонов, представитель Региональной общественной организации содействия социальной защите граждан в Республике Бурятия «Солидарность поколений».



В России не ведется официальная статистика по домашнему насилию ни в отношении женщин, ни в отношении детей, только приблизительная, которую ведут инициативные группы. В свою очередь, проблема жестокого обращения в отношении пожилых никак не отслеживается.

