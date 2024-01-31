В Бурятии подняли проблему жестокого обращения с пожилыми людьми
Ситуация по насилию в семье, тем более насилия в отношении пожилых его членов, не очевидна. Официальная статистика такие факты отдельно не фиксирует, обращают внимание в минсоцзащиты Бурятии.
В России не ведется официальная статистика по домашнему насилию ни в отношении женщин, ни в отношении детей, только приблизительная, которую ведут инициативные группы. В свою очередь, проблема жестокого обращения в отношении пожилых никак не отслеживается.
«Не так часто реализуются социальные проекты, результаты которых размыты. Одна из таких тем - профилактика жестокого обращения с пожилыми людьми. Это сложное социальное явление приобретает бытовую форму, и с такими видами насилия часто мирятся. В современном обществе насилие в семье входит в разряд негативных и нежелательных явлений. Но семейное насилие не исчезло»,
- делится Алексей Бадонов, представитель Региональной общественной организации содействия социальной защите граждан в Республике Бурятия «Солидарность поколений».
«Страдающие от жестокого обращения пожилые люди иногда в силу возраста либо заболеваний могут и не понимать, что над ними совершается насилие, как физическое, так и психологическое. Их могут унижать, в том числе нецензурной бранью, критикой их личности, запретами и угрозами. Для профилактики и противодействия жестокому обращению с пожилыми людьми объединением «Гуламта» изготовлены 5 социальных роликов. Также подготовлены методические рекомендации для социальных и медицинских работников»,
- сообщил общественник.
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