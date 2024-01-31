«Чистый воздух» все ближе

Федеральный проект «Чистый воздух» входит в национальный проект «Экология», который реализуется по указу президента России Владимира Путина. 26 января на международной выставке-форуме «Россия» проходил День экологии. В этот день первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов и заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев подписали соглашение о реализации федерального проекта «Чистый воздух» в Улан-Удэ, Гусиноозерске и Селенгинске.- Проект «Чистый воздух» направлен на снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и, как следствие, улучшение экологической обстановки в регионе. Правительству Бурятии совместно с Минприроды России, органами местного самоуправления и другими заинтересованными организациями предстоит провести масштабную работу по модернизации электросетей и переводу частного сектора на электроотопление, - прокомментировал Иван Альхеев.Стороны будут взаимодействовать при формировании и реализации комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. А также проводить совместные мероприятия для формирования экопривычек у населения, всероссийскую акцию «Выбираю чистый воздух» и реагировать на жалобы населения относительно качества атмосферного воздуха.- Также стоит отметить важность экологического просвещения населения и повышения уровня экологической культуры. Вклад в чистый воздух может вносить каждый житель республики, например, переходя на экологические виды топлива,- отметила министр природных ресурсов и экологии РБ Наталья Тумуреева.Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. 29 марта 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о ее проведении. На ней представлены все регионы России. В мероприятиях принимают участие федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации, которые представят главные достижения страны в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспорте, науке и культуре.Фото: пресс-служба правительства Бурятии