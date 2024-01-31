Общество 31.01.2024 в 19:32

Герой спецоперации из Бурятии спас пассажирку самолета

У женщины резко упало давление, но, к счастью, на борту оказался врач
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Текст: Андрей Константинов
Герой спецоперации из Бурятии спас пассажирку самолета
Депутат Хурала Бурятии, бывший главврач БСМП Вячеслав Дондоков спас женщину, которой стало плохо в самолете. Как рассказали «Номер один» очевидцы происшествия, сегодня во время полета рейса Улан-Удэ - Москва у одной из пассажирок резко, до критической отметки, упало давление. Бортпроводники начали искать в салоне медиков, и на их просьбу сразу же откликнулся летевший этим же рейсом Вячеслав Дондоков. Он оперативно оказал женщине необходимую медицинскую помощь, подобрал лекарства и поставил укол. Благодаря экстренно оказанной медицинской помощи пассажирка смогла продолжить полет.

Как сообщил «Номер один» сам Вячеслав Дондоков, он не считает, что сделал что-то особенное.

«Что я должен был сидеть и просто смотреть? Я же врач. Ситуация, конечно, была сложная, но хорошо, что в аптечке самолета нашлись нужные лекарства», - сказал он.

Напомним, Вячеслав Дондоков занимал пост главного врача БСМП, а затем принимал участие в спецоперации, где возглавлял военный госпиталь. Награжден орденом Мужества. В сентябре 2023 года Вячеслав Дондоков был избран депутатом Народного Хурала Бурятии седьмого созыва. В парламенте он занял пост заместителя председателя комитета по социальной политике.

Фото: очевидцев
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