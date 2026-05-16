Общество 16.05.2026 в 12:50

У ТГК-14 отбирают акции

Обстоятельства приобретения контрольного пакета акций монополии вызвали вопросы у прокуратуры
Текст: Иван Иванов
Первый заместитель прокурора Забайкальского края обратился в Арбитражный суд региона с иском о признании недействительным договора купли-продажи акций ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» (ТГК-14). Иск подан в интересах Российской Федерации в лице Росимущества и неопределенного круга лиц.

Ответчиками по делу выступают АО «Дальневосточная управляющая компания», ООО «Энергопромсбыт» и само ПАО «ТГК-14». Как сообщает информационный портал "Chita.ru", прокуратура требует признать недействительным договор купли-продажи акций и применить последствия недействительности сделки. В частности, заявлено требование о взыскании в доход Российской Федерации более 1 триллиона акций ТГК-14, принадлежащих АО «Дальневосточная управляющая компания» и Константину Люльчеву.

Константин Люльчев и Виктор Мясник, владеющий «Дальневосточной управляющей компанией», стали совладельцами ТГК-14 в 2021 году после приобретения через ДУК 92,21% акций компании у РЖД. Для покупки акций ДУК оформила кредит в Промсвязьбанке на сумму 3,211 млрд рублей, поручителем по которому выступила сама ТГК-14. По версии следствия, энергокомпания предоставила коммерсантам заем на приобретение собственных акций и впоследствии самостоятельно исполняла обязательства по кредиту.

Суд принял иск к производству и привлек к участию в деле в качестве третьих лиц нескольких граждан, включая Люльчева и Мясника. Предварительное судебное заседание и рассмотрение дела по существу назначены на 11 июня. В мае 2025 года в отношении Люльчева и Мясника было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Следствие считает, что фигуранты необоснованно завышали тарифы, а потерпевшими признаны предприятия «Ростеха» — АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» и АО «Улан-Удэнский авиационный завод».

В апреле 2026 года Люльчеву и Мяснику предъявили окончательное обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение или растрата, а также по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ — легализация денежных средств или иного имущества. По версии следствия, обвиняемые похитили 4,5 млрд рублей и легализовали средства под видом премий, заработных плат и дивидендов. Следователи полагают, что деньги выводились через необоснованные займы, поручительства и оплату ненужных услуг. По данным следствия, организованная преступная группа была создана Люльчевым и Мясником не позднее декабря 2021 года. В нее, как утверждают правоохранительные органы, входили также пока не установленные лица.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
