Общество 16.05.2026 в 23:07

В Улан-Удэ прошел III Межрегиональный съезд учителей бурятского языка и литературы

Его участники обсудили вопросы поддержки родных языков в системе образования
Текст: Номер один
На площадке БГУ имени Доржи Банзарова собрались более 300 педагогов, ученых, методистов и общественных деятелей из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

Особое внимание привлекло выступление Председателя Народного Хурала Республики Бурятия Владимира Павлова, который поприветствовал собравшихся на бурятском языке, показав пример уважения к государственному языку и его применения.
 — Народный Хурал Республики Бурятия совместно с Главой Республики Бурятия и правительством проводит большую работу по сохранению и развитию бурятского языка и литературы, совершенствуя законы Республики Бурятия «О мерах поддержки бурятского языка как государственного языка Республики Бурятия», «О языках народов Республики Бурятия» и «Об образовании в Республике Бурятия». Восьмой год действует «Стратегия развития бурятского языка до 2030 года», на основе которой разработана действующая государственная программа «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия». Финансирование госпрограммы ежегодно увеличивается, что позволяет решить ряд очень важных вопросов, влияющих на развитие бурятского языка. Это и вопросы кадрового обеспечения, и расширения активной языковой среды, и вопросы совершенствования методики преподавания, создания информационных, цифровых ресурсов на бурятском языке. В 2025 году расходы республиканского бюджета на реализацию государственной программы составили 100 608,1 тыс. рублей, а в 2026 году запланировано 103 680,9 тыс. рублей, — отметил спикер парламента.

В своём обращении Владимир Павлов призвал особенно родителей, владеющих родным бурятским языком, передавать его детям, следующим поколениям. Он акцентировал, что родной язык важно беречь и сохранить: в нем всё богатство народа, культура и традиции.

Также Владимир Анатольевич привёл пример, как наши отважные бойцы на передовой СВО сохраняют свои жизни и спасают российских воинов, общаясь на бурятском языке. В центре внимания — будущее бурятского языка, современные подходы к его преподаванию, подготовка молодых специалистов и сохранение национальной культуры.

Участники обсудили новые образовательные проекты, учебно-методические программы и вопросы поддержки родных языков в системе образования. В рамках съезда состоялась торжественная церемония награждения педагогов и специалистов, внесших вклад в развитие и популяризацию бурятского языка.

Фото: НХ РБ

