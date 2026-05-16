Происшествия 16.05.2026 в 19:47

В Улан-Удэ ребёнок на самокате пострадал в ДТП с тремя машинами

На Бабушкина иномарка сбила школьника на «зебре»
Текст: Елена Кокорина
По данным полиции республики, около 16.30 часов на улице Бабушкина в Улан-Удэ водитель автомобиля «Ниссан» сбил на 12-летнего мальчика. Он пересекал дорогу на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

- От удара ребенок отлетел на автомашину «Митсубиши». Кроме того, водитель «Ниссана» совершил столкновение с автомобилем «Митсубиши», который от удара наехал на автомашину «Тойота Алион», - сообщили в полиции.

В результате ДТП ребенок госпитализирован. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: полиция РБ

 

 

 

