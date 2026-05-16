Вчера - зумер, сегодня – чабан

Пока жители мегаполисов ломают копья в спорах об удаленке, самые дерзкие из поколения 20 - 27 лет совершают побег куда более радикальный. В поля. В хлева. В степи, где ветер и отсутствие начальника. В России набирает обороты тренд на сельское хозяйство среди молодежи, а в Китае вакансия пастуха и вовсе стала хитом социальных сетей. Объединяет эти, на первый взгляд, разные миры одно - работа на земле перестает быть уделом бедных пенсионеров и превращается в осознанный выбор молодых и дерзких. Тех, кто больше не хочет в офис.Представьте: тишина вместо городского шума, физический труд до ломоты в мышцах вместо марафона дедлайнов и доход в натуральных продуктах вдобавок к деньгам. Примерно так сегодня описывают свою жизнь сотни молодых россиян, бросивших свои съемные квартиры-студии и переехавших в деревню.Согласно последним данным, в России фиксируется устойчивый тренд: люди в возрасте от 20 до 27 лет массово покидают города. Новые фермеры грязи не боятся и тяжелой работы не чураются: среди них все чаще встречаются разводчики коров, баранов, коз и кур. Причем речь не о вынужденном переезде к стареющим родителям, а о собственном выборе, осознанном и принципиальном.- Я сам из Улан-Удэ, после института два года проработал в продажах. Ушел, потому что понял: душно. Не в прямом смысле, а вот здесь душно, - 25-летний Баир (имя изменено) стучит пальцем по груди, где у него, по его мнению, находится душа. - Сейчас развожу коз в пригороде. Доход нестабильный, но я сам себе хозяин. Никто не звонит в воскресенье и не требует отчет.Особенно заметен этот всплеск энтузиазма в регионах, где исторически было развито сельское хозяйство, а сейчас оно получило новое дыхание. Речь идет о Дагестане, Астраханской области, Чувашии и Ставрополье. Там активисты и местные власти фиксируют наибольший приток молодых хозяев на подворья. Причина, по их мнению, проста - господдержка, растущий спрос на органические продукты и, что немаловажно, обретение подлинной независимости. Согласитесь: никто из начальников не уволит тебя с твоей собственной земли.Интересно, что похожие настроения захлестнули и молодежь в Китае, только там этот тренд принял чуть более экзотическую форму. В китайских социальных сетях вирусным стало объявление о найме пастуха. Владелец фермы недалеко от города Шилин-Хото (автономный район Внутренняя Монголия) предложил работу мечты для интровертов.Суть вакансии простая и одновременно пугающая: присматривать за стадом из почти 3000 овец, пасущихся на территории около 2000 гектаров. Зарплата обещана внушительная - 16 тыс. юаней (примерно 2,3 тыс. долларов) в месяц. К деньгам прилагаются жилье, питание, беспроводной интернет, а также лошади и мотоциклы для быстрого перемещения по пастбищу. Казалось бы, картинка из рекламного буклета: скачивай себе на смартфон сериалы и живи в свое удовольствие.Однако есть нюансы, которые делают эту «работу мечты» похожей на суровую романтику российских фермеров. Во-первых, работа требует круглогодичной занятости. Без выходных. Совсем. Во-вторых, зимой во Внутренней Монголии температура опускается ниже минус 40 градусов по Цельсию, и длится этот адский холод до полугода. Но главное испытание здесь даже не мороз. А отсутствие мобильной связи и практически полная изоляция от общества. Представьте: вокруг степь, овцы, ветер и вы. На полгода.Именно поэтому работодатель сделал неожиданное, но очень жизненное добавление к вакансии. Он рекомендует эту должность не одиночкам. А паре. Его логика проста и по-своему мудра: пока один человек будет заниматься выпасом многотысячного стада или управлять трактором, второй может взять на себя воспитание детей и быт. Так «работа без выходных» превращается в «жизнь без лишних трат», а командный дух семьи заменяет утомительные корпоративы.На первый взгляд Бурятия - идеальное место для подобного романтизма. Просторы, традиции, опыт. Однако реальность, как обычно, куда прозаичнее.Сельское хозяйство обеспечивает 7% валового регионального продукта республики и держит 7 - 8% занятого населения. Это сопоставимо с долей строительства и государственного управления - звучит солидно. Но есть ложка дегтя, и не одна. Уровень безработицы на селе (5,7%) почти вдвое выше городского (2,6%), и 9,6 тыс. безработных живут именно в деревнях. То есть люди на земле есть, но работа, которая кормит, имеется не всегда.Согласно данным Бурятстата, в сельском и лесном хозяйстве средняя заработная плата составляет 49 309 рублей. Это ниже среднерегионального уровня, но выше, чем в гостиницах и общепите. Прямой статистики по зарплате пастухов в открытом доступе нет, эти цифры «растворены» в общем показателе по сельскому хозяйству. Мы опросили участников рынка, и вот какая картина вырисовывается. Нижняя граница (сезонники, личные подсобные хозяйства): 25 000 - 35 000 рублей. Средняя зарплата (на крупных фермах в сезон): 40 000 - 55 000 рублей. Верхняя граница (опытные чабаны, вахта с отгоном): до 60 000 - 70 000 рублей. Вроде бы и неплохо для села. Но не все меряется деньгами.- В Бурятии сложилась парадоксальная ситуация. Работа пастухом - одна из самых тяжелых и ответственных. Отара в тысячу голов не прощает ошибок. Долгие годы это было уделом немолодых людей, которые держались за копейки, потому что «больше некуда». Сейчас рынок разворачивается: из-за оттока кадров в города работодатели вынуждены поднимать зарплату. Но главная проблема не в деньгах. Отсутствие связи. Это фактически вахтовый метод. Плюс нет жилья для семьи. Все это делает работу малопривлекательной для молодежи, - комментирует опытный пастух Баир Бадмаев.Другие собеседники добавляют: молодые и хотели бы, но у них нет стартового капитала. Купить скот, построить загоны, обеспечить зимовку – это миллионы рублей.- Господдержка есть, но пока достучишься до нее, проще в город уехать на вахту, - говорит один из начинающих фермеров, попросивший не называть его имени.Возникает парадоксальная картина. С одной стороны, развитие цифровых технологий позволяет работать удаленно откуда угодно. А с другой - все больше людей интересуются вакансиями, требующими ежедневного выхода в поле. Будь то молодой фермер из Чувашии, который отказался от офиса ради коз, или пастух на мотоцикле в монгольской степи - их выбор отражает глубинное стремление. К простоте. К предсказуемым результатам. К близости к дикой природе, которая, как оказывается, все еще имеет огромную ценность.И, возможно, главное, что объединяет и китайского чабана с 3 тыс. овец, и российского зумера с десятком коз – это попытка вернуть себе контроль над собственной жизнью. Попытка, за которую они готовы платить изоляцией, холодом и тяжелым физическим трудом. Дорого ли это? Каждый решает сам.