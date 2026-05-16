Общество 16.05.2026 в 12:36

В Бурятии потушили все лесные пожары

Они возникли по вине человека
Текст: Елена Кокорина
За прошедшие сутки на территории Бурятии зарегистрирован один лесной пожар в Северо-Байкальском лесничестве. Как и в большинстве случаев, его причина в неосторожном обращении с огнем.

Помимо этого, специалисты продолжали борьбу с огнем в Витимском лесничестве, где пожар вспыхнул еще 14 мая.

 - На тушении обоих объектов работали 22 специалиста Авиалесоохраны. Было задействовано две единицы лесопожарной техники. Все лесные пожары удалось полностью ликвидировать на площади 8 гектаров, из которых 7 гектаров составила нелесная площадь (болота, дороги или гари прошлых лет). На утро 16 мая новых лесных пожаров в республике не зарегистрировано, - сообщили в РАЛХ.

Напомним, что в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и траву. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой штраф от 40 тысяч рублей.

Обо всех возгораниях сообщайте на горячую линию диспетчерской службы: 20-44-44.

Фото: Номер один

