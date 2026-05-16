Сажая картошку жители Улан-Удэ наткнулись на артиллерийский снаряд

15 мая, в Улан-Удэ работая в своем огороде местные жители обнаружили подозрительный предмет, внешне напоминающий боеприпас. Хозяева участка сразу сообщили о находке в экстренные службы.

На место происшествия прибыла группа разминирования ОМОН Росгвардии.

Взрывотехники провели обследование и установили, что находка представляет собой 76-миллиметровый артиллерийский снаряд со следами коррозии. Эксперты подтвердили, что боеприпас содержит взрывчатое вещество и представляет реальную опасность.

Снаряд передали для утилизации на специализированный полигон. Сейчас правоохранительными органами проводится проверка.

Фото: Росгвардия Бурятии