Происшествия 16.05.2026 в 11:58
Сажая картошку жители Улан-Удэ наткнулись на артиллерийский снаряд
Находку обезвреживали взрывотехники Росгвардии
Текст: Елена Кокорина
15 мая, в Улан-Удэ работая в своем огороде местные жители обнаружили подозрительный предмет, внешне напоминающий боеприпас. Хозяева участка сразу сообщили о находке в экстренные службы.
На место происшествия прибыла группа разминирования ОМОН Росгвардии.
Взрывотехники провели обследование и установили, что находка представляет собой 76-миллиметровый артиллерийский снаряд со следами коррозии. Эксперты подтвердили, что боеприпас содержит взрывчатое вещество и представляет реальную опасность.
Снаряд передали для утилизации на специализированный полигон. Сейчас правоохранительными органами проводится проверка.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегиснаряд