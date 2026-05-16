В Улан-Баторе запустили станцию глубокой очистки воды

В столице Монголии Улан-Баторе состоялся запуск первой в стране станции глубокой очистки воды, построенной в рамках второго договора между правительством Монголии и американской корпорацией Millennium Challenge Corporation (MCC). Новый объект призван решить одну из ключевых проблем столицы — обеспечение стабильного и безопасного водоснабжения в условиях роста населения и увеличения нагрузки на инфраструктуру.Проект также направлен на предотвращение дефицита питьевой воды в долгосрочной перспективе. В церемонии открытия приняли участие президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, представители MCC, правительства Монголии, а также подрядных и партнерских организаций. Глава государства отметил, что запуск станции станет важным шагом в укреплении водной безопасности страны и повышении качества жизни граждан.В рамках проекта в районах Биокомбинат и Шувуун фабрик были пробурены 30 глубоких скважин, построены современные трубопроводные сети, а также внедрены автоматизированные системы мониторинга и управления. Новый источник сможет обеспечивать столицу до 50 миллионов кубометров воды ежегодно и станет восьмым по величине источником питьевого водоснабжения Улан-Батора. Особое внимание было уделено подготовке кадров: 27 инженеров и технических специалистов прошли обучение по эксплуатации станции и уже приступили к работе.Общий объем финансирования проекта составил 461 миллион долларов США. Средства были выделены правительством США в виде грантов, а также обеспечены инвестициями со стороны Монголии. Пример Монголии показывает, что привлечение иностранных инвестиций при поддержке государства позволяет эффективно соблюдать быстрые сроки реализации проектов и, что особенно важно, обеспечивать высокое качество водопроводных коммуникаций и очистных сооружений. Нам можно поучиться у монгольских партнеров как быстро и качественно строить такие необходимые для общества коммунальные объекты.Фото: Номер один