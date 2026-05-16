Происшествия 16.05.2026 в 08:16

На трассе Улан-Удэ-Чита автомобиль насмерть сбил пешехода

ДТП произошло вчера вечером
Текст: Елена Кокорина
На 466-м километре автодороги, соединяющей Улан-Удэ и Читу, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился накануне вечером, 15 мая, в 21:15.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 62-летний водитель автомобиля Honda Vesel сбил мужчину, который находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

В настоящий момент личность погибшего устанавливается. По информации правоохранителей, водитель иномарки был трезв. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: полиция РБ

 

 

