В Бурятии ограничили движение из-за бегового марафона

Сегодня, 16 мая, в Бурятии проходит открытый региональный «Тункинский марафон 2026», посвящённый мастеру спорта СССР Валерию Дарбакову. В связи с этим, на участке федеральной трассы «Култук – Монды – граница с Монголией» изменилась схема движения автотранспорта.

Движение будет перекрыто до 16:00 на участке с 153-го по 163-й км трассы в направлении посёлка Монды. На месте установлены временные дорожные знаки, также там дежурят экипажи ГАИ.

- Тункинский марафон ежегодно объединяет сильнейших спортсменов и любителей бега. Для нас важно провести соревнования безопасно как для участников, так и для автомобилистов, – отметил министр спорта республики Иван Козырев.

Фото: минспорта РБ