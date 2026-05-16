Общество 16.05.2026 в 12:59

В центре Улан-Удэ высадили 12 «Мисти Блю»

Голубые ели будут красоваться рядом с городским ЗАГСом
Текст: Елена Кокорина
Возле бывшего кинотеатра «Прогресс» и городского ЗАГСа высадили 12 голубых елей сорта «Мисти Блю». Крупномерные хвойные деревья сразу преобразили пространство и стали новым зелёным акцентом этой территории, сообщили в мэрии города.

Работы по озеленению проходили в несколько этапов. Сначала пришлось убрать старые аварийные тополя, которые находились в неудовлетворительном состоянии. После этого участок провели планировку и обустроили посадочные места.

- Высадка елей приурочена к 360-летию нашей столицы. Новые деревья гармонично вписались в облик территории и дополнили хвойное озеленение этой части города. Теперь это место будет радовать жителей и гостей города особой уютной атмосферой в любое время года, - отметили в мэрии Улан-Удэ.

Фото: мэрия города

 

 

 

 

