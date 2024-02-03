Общество 03.02.2024 в 14:34
В улан-удэнской колонии будут шить обмундирование для танкистов
Сумма контракта на тысячу комплектов составляет более 1,5 млн. рублей
Текст: Андрей Константинов
В исправительной колонии строгого режима №8 в пригороде Улан-Удэ заключенные изготовят тысячу комплектов обмундирования для танкистов. Об этом сообщили в УФСИН России по Бурятии.
Соответствующая договоренность была достигнута на встрече руководства ИК-8 и представителя компании «Спецформа».
«Сторонами заключен контракт на изготовление 1000 костюмов танкового обмундирования на общую сумму более 1,5 млн. рублей. Так же рассмотрен вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве до конца 2024 года. Заключение данного контракта позволит обеспечить трудом осужденных, а также производить удержания из их заработной платы для погашений алиментных и исковых обязательств», - сообщили в УФСИНе.
Фото: «Номер один»
Соответствующая договоренность была достигнута на встрече руководства ИК-8 и представителя компании «Спецформа».
«Сторонами заключен контракт на изготовление 1000 костюмов танкового обмундирования на общую сумму более 1,5 млн. рублей. Так же рассмотрен вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве до конца 2024 года. Заключение данного контракта позволит обеспечить трудом осужденных, а также производить удержания из их заработной платы для погашений алиментных и исковых обязательств», - сообщили в УФСИНе.
Фото: «Номер один»
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