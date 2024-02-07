Единое пособие и уже полученные выплаты

Вопрос: «При назначении единого пособия на беременных будут ли учтены ранее полученные выплаты на детей?»

Дарима Х.

Отвечает Минтруд:

- Если будущая мама подает заявление на единое пособие одновременно на себя и на детей, то ранее полученные на них пособия не будут учтены при расчете дохода семьи. А если беременная подает заявление на себя и на детей в разное время, то пособия на детей будут учитываться в расчете дохода семьи.

В случае, когда в семье несколько детей, а будущая мама обращается за единым пособием одновременно на себя и одного из детей:

- в доход не учтут ранее полученные пособия на ребенка, на которого подается заявление;

- пособия на других детей - войдут в расчет.

Пособия за прошлые периоды, которые не учитываются в доход:

- выплата из материнского капитала;

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;

- выплата на первого, третьего или последующего ребенка до 3 лет;

- пособие на детей от 3 до 8 лет;

- пособие на детей от 8 до 17 лет;

- само единое пособие при подаче нового заявления после окончания срока назначения.