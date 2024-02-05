Общество 05.02.2024 в 11:41

Жительнице Улан-Удэ удалили камень из почки через маленький прокол

«Ювелирную» работу провели в БСМП
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Текст: Евгения Гармаева
Жительнице Улан-Удэ удалили камень из почки через маленький прокол

Врачи-урологи БСМП впервые выполнили уникальную операцию по удалению камня в почке.

В столице Бурятии горожанку долгое время беспокоили боли в поясничной области, и хоть она соблюдала все назначения врача, облегчения не наступало. Всё изменилось с поступлением в приёмно-диагностическое отделение БСМП. Ультразвуковое исследование показало, что у женщины в левой почке камень внушительных размеров- почти 2,5 см.

Операционная бригада урологов в составе оперирующих хирургов провели «перкутанную нефролитотрипсию» - суть операции в удалении камня в почке. И если раньше это было открытое операционное вмешательство, то благодаря новейшему оборудованию в урологии БСМП операцию выполнили эндоскопически – через небольшой прокол в поясничной области. Подобная операция проводилась урологами БСМП впервые и длилась около 3-х часов.

«Операция выполняется под общей анестезией. Чрескожная нефролитотрипсия предполагает введение нефроскопа через небольшой разрез в поясничной области. С помощью тонкой трубки инструмент доставляется в полость почки, что сопровождается минимальным повреждением тканей. Под воздействием лазерных импульсов конкремент дробится на мелкие фракции, которые извлекаются из органа или выводятся естественным путем. После операции в почке остается нефростома или мочеточниковый стент»,

- рассказали в БСМП.

После успешного послеоперационного наблюдения пациентка выписана домой. Теперь такие операции станут в РК БСМП им. В.В.Ангапова регулярными, а значит и доступными для жителей Бурятии.


Фото: РК БСМП им. В.В.Ангапова

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