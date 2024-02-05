В Бурятию идут потепление и снег

Гидрометцентр Бурятии опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, в первой половине недели в большинстве районов сохранится преимущественно без осадков погода. По северной половине республики временами небольшой снег. Ветер переменный, от слабого до умеренного. Температура ночью -26,-31, местами -32,-37, по Прибайкалью и югу -20,-25 градусов. Днем ожидается -13,-18, по юго-западу и Прибайкалью -8,-13, местами по северным районам -19,-24 градуса.С 10 по 13 февраля республика будет находиться под влиянием череды атмосферных фронтов. Ожидается неустойчивая ветреная погода, временами снег различной интенсивности. Ветер западный 6-11, в отдельные дни порывы до 13-16 м/с, поземок. Температура ночью -20,-25, при снеге -15,-20, по северу -28,-33. Днем -8,-13, местами -18,-23 градуса.Фото: Номер один»