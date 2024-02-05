Общество 05.02.2024 в 13:54

В Бурятию идут потепление и снег

К концу недели прогнозируется неустойчивая ветреная погода
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятию идут потепление и снег
Гидрометцентр Бурятии опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, в первой половине недели в большинстве районов сохранится преимущественно без осадков погода. По северной половине республики временами небольшой снег. Ветер переменный, от слабого до умеренного. Температура ночью -26,-31, местами -32,-37, по Прибайкалью и югу -20,-25 градусов. Днем ожидается -13,-18, по юго-западу и Прибайкалью -8,-13, местами по северным районам -19,-24 градуса.

С 10 по 13 февраля республика будет находиться под влиянием череды атмосферных фронтов. Ожидается неустойчивая ветреная погода, временами снег различной интенсивности. Ветер западный 6-11, в отдельные дни порывы до 13-16 м/с, поземок. Температура ночью -20,-25, при снеге -15,-20, по северу -28,-33. Днем -8,-13, местами -18,-23 градуса.

Фото: Номер один»
Теги
погода

Все новости

В Улан-Удэ пьяного водителя остановили только простреленные колеса
05.02.2024 в 14:58
В Бурятии скончалась бывший заместитель председателя Верховного суда
05.02.2024 в 14:19
В Бурятию идут потепление и снег
05.02.2024 в 13:54
В Монголии стоимость празднования Нового года сравнялась с отдыхом во Вьетнаме
05.02.2024 в 13:35
В Улан-Удэ из-за Сагаалгана перенесли «Лыжню России»
05.02.2024 в 13:29
В Улан-Удэ пьяный мужчина хвастался наркотиками перед посетителями бара
05.02.2024 в 12:46
Бурятия показала резкий рост погибших на пожарах
05.02.2024 в 12:34
В Улан-Удэ готовятся к Дугжуубе
05.02.2024 в 12:14
В Бурятии произошел пожар в евангельской церкви
05.02.2024 в 11:55
Глава Бурятии проведет в Москве мастер-класс по лепке бууз
05.02.2024 в 11:42
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
В Бурятии скончалась бывший заместитель председателя Верховного суда
Людмила Киселева проработала в должности судьи более 34 лет
05.02.2024 в 14:19
В Монголии стоимость празднования Нового года сравнялась с отдыхом во Вьетнаме
Отмечать праздник в родной стране монголам становится невыгодно
05.02.2024 в 13:35
В Улан-Удэ готовятся к Дугжуубе
Буддийский обряд пройдет 8 февраля
05.02.2024 в 12:14
Глава Бурятии проведет в Москве мастер-класс по лепке бууз
Возможно, он даже угостит ими главу Калмыкии
05.02.2024 в 11:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru