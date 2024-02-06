Общество 06.02.2024 в 09:50

Награжденный медалью снайпер из Бурятии погиб в боях на Донбассе

Анатолий Степанов был ранен, но после лечения вновь вернулся на СВО
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Текст: Андрей Константинов
Награжденный медалью снайпер из Бурятии погиб в боях на Донбассе
Вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7» сообщил о гибели в ходе спецоперации мобилизованного жителя района, снайпера стрелковой роты Анатолия Степанова.

Как рассказали в чате, Анатолий Степанов родился 28 ноября 1978 года. С 1985 года по 1994 год обучался в Баргузинской  средней школе. В 1996 году был призван на срочную службу.

После демобилизации Анатолий Степанов работал у индивидуально предпринимателя, а также у лесозаготовителей в поселке Усть-Баргузин. Зарекомендовал себя исполнительным и ответственным работником.

21 сентября 2022 года в рамках частичной мобилизации был призван для участия в спецоперации. В ходе боевых действий получил осколочное ранение в руку. После лечения и реабилитации вернулся на СВО. Награжден медалью «За отвагу».

2 января 2024 года гвардии рядовой Анатолий Степанов погиб у населенного пункта Никольское. Дома у него остались мать, жена, две дочери и сын.

Прощание с Анатолием Степановым состоится сегодня в селе Баргузин.

Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
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спецоперация

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