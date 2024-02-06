Общество 06.02.2024 в 14:18

«Стринги были не ее»

В Новосибирске лабрадор раскрыл измену, съев стринги любовницы
A- A+
Текст: Номер один
«Стринги были не ее»
В Новосибирске произошла история из серии «невероятно, но факт». Лабрадор помог раскрыть измену мужа жене. Началось с того, что пёс заболел. Супруги заметили, что он стал менее активным, плохо ел. Питомца повезли в клинику.

- Собаку оперировали мои коллеги, они достали из него женские стринги, которые пёс проглотил. Врачи радостно вынесли эту находку хозяевам, сказали, что суть недомогания было инородное тело в желудке, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Багатов, ветеринарный врач.

По словам ветеринара, когда владельцы лабрадора увидели трусики, то их облегчение, что с псом теперь все будет в порядке, сменилось недоумением. Трусы были явно малы по размеру хозяйке собаки, да и она не припомнила вещицы такой в своём гардеробе.

- Там мужчина, чуть под землю не провалился. Порой радостные события для нас, врачей, оказываются печальны для владельцев, - добавил в интервью КП-Новосибирск Багатов.

А вот был случай

Кошка раскрыла измену хозяйки, съев обручальное кольцо

Не только собаки способны вынюхать правду про хозяев. В Новосибирске в 2007 году кошка по кличке Люся проглотила обручальное кольцо хозяйки, пока та отрывалась в клубе. Пропажу обнаружил супруг женщины, когда вернулся из командировки.

Женщина в ужасе подумала, что кольцо украл любовник, и призналась во всем мужу. Разразился скандал, но тут Люся дала о себе знать. Кошка начала носиться по квартире, как ошпаренная и кашлять. Супруги в панике повезли любимицу к ветеринару.

Животное осмотрели и на рентгене обнаружили в ее желудке кольцо. Украшение вытащили, а супруги, пока хирурги оперировали кошку, успели помириться.

Комментарий специалиста

Почему кошки и собаки любят «полакомиться» вещами своих хозяев?

Нет, они не проказничают, а просто… скучают.

- У одной пациентки была собака, которая очень скучала, когда ее хозяйка уезжала в командировку. Она открывала шкаф и «кушала» белье: трусы, комбинации, лифчики. Мы оперировали ее раза три, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Козлов, ветеринарный врач.


Фото: Светлана Маковеева/Ксения Полторанина
Теги
калейдоскоп собака измена

Все новости

Жителя Бурятии будут судить за государственную измену
06.02.2024 в 15:47
В 2023 году ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 5 млрд рублей
06.02.2024 в 15:17
«Стринги были не ее»
06.02.2024 в 14:18
В Бурятии ввели реверсивное движение на трассе
06.02.2024 в 14:15
В Бурятии назойливых банкиров и ростовщиков оштрафовали на 1,5 млн рублей
06.02.2024 в 13:49
Иркутянам открыли Филиппины и Вьетнам
06.02.2024 в 12:51
Врачи Центра восточной медицины помогли сразу двум пассажирам самолета
06.02.2024 в 12:37
В Бурятии забывчивая женщина едва не задохнулась в дыму
06.02.2024 в 12:04
Аэропорт в Монголии впервые получил четыре звезды в рейтинге международной организации
06.02.2024 в 11:45
В Улан-Удэ «заминировали» Дом печати
06.02.2024 в 11:26
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
В 2023 году ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 5 млрд рублей
В консолидированный бюджет России перечислено 36,2 млрд рублей налогов и взносов
06.02.2024 в 15:17
В Бурятии назойливых банкиров и ростовщиков оштрафовали на 1,5 млн рублей
Они нарушали права граждан при взыскании просроченной задолженности
06.02.2024 в 13:49
Иркутянам открыли Филиппины и Вьетнам
Перелеты будут проходить с посадкой на дозаправку в Китае
06.02.2024 в 12:51
Врачи Центра восточной медицины помогли сразу двум пассажирам самолета
Во время перелета у них возникли серьезные проблемы с давлением
06.02.2024 в 12:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru