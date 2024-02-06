Общество 06.02.2024 в 14:18
«Стринги были не ее»
В Новосибирске лабрадор раскрыл измену, съев стринги любовницы
Текст: Номер один
В Новосибирске произошла история из серии «невероятно, но факт». Лабрадор помог раскрыть измену мужа жене. Началось с того, что пёс заболел. Супруги заметили, что он стал менее активным, плохо ел. Питомца повезли в клинику.
- Собаку оперировали мои коллеги, они достали из него женские стринги, которые пёс проглотил. Врачи радостно вынесли эту находку хозяевам, сказали, что суть недомогания было инородное тело в желудке, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Багатов, ветеринарный врач.
По словам ветеринара, когда владельцы лабрадора увидели трусики, то их облегчение, что с псом теперь все будет в порядке, сменилось недоумением. Трусы были явно малы по размеру хозяйке собаки, да и она не припомнила вещицы такой в своём гардеробе.
- Там мужчина, чуть под землю не провалился. Порой радостные события для нас, врачей, оказываются печальны для владельцев, - добавил в интервью КП-Новосибирск Багатов.
А вот был случай
Кошка раскрыла измену хозяйки, съев обручальное кольцо
Не только собаки способны вынюхать правду про хозяев. В Новосибирске в 2007 году кошка по кличке Люся проглотила обручальное кольцо хозяйки, пока та отрывалась в клубе. Пропажу обнаружил супруг женщины, когда вернулся из командировки.
Женщина в ужасе подумала, что кольцо украл любовник, и призналась во всем мужу. Разразился скандал, но тут Люся дала о себе знать. Кошка начала носиться по квартире, как ошпаренная и кашлять. Супруги в панике повезли любимицу к ветеринару.
Животное осмотрели и на рентгене обнаружили в ее желудке кольцо. Украшение вытащили, а супруги, пока хирурги оперировали кошку, успели помириться.
Комментарий специалиста
Почему кошки и собаки любят «полакомиться» вещами своих хозяев?
Нет, они не проказничают, а просто… скучают.
- У одной пациентки была собака, которая очень скучала, когда ее хозяйка уезжала в командировку. Она открывала шкаф и «кушала» белье: трусы, комбинации, лифчики. Мы оперировали ее раза три, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Козлов, ветеринарный врач.
Фото: Светлана Маковеева/Ксения Полторанина
- Собаку оперировали мои коллеги, они достали из него женские стринги, которые пёс проглотил. Врачи радостно вынесли эту находку хозяевам, сказали, что суть недомогания было инородное тело в желудке, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Багатов, ветеринарный врач.
По словам ветеринара, когда владельцы лабрадора увидели трусики, то их облегчение, что с псом теперь все будет в порядке, сменилось недоумением. Трусы были явно малы по размеру хозяйке собаки, да и она не припомнила вещицы такой в своём гардеробе.
- Там мужчина, чуть под землю не провалился. Порой радостные события для нас, врачей, оказываются печальны для владельцев, - добавил в интервью КП-Новосибирск Багатов.
А вот был случай
Кошка раскрыла измену хозяйки, съев обручальное кольцо
Не только собаки способны вынюхать правду про хозяев. В Новосибирске в 2007 году кошка по кличке Люся проглотила обручальное кольцо хозяйки, пока та отрывалась в клубе. Пропажу обнаружил супруг женщины, когда вернулся из командировки.
Женщина в ужасе подумала, что кольцо украл любовник, и призналась во всем мужу. Разразился скандал, но тут Люся дала о себе знать. Кошка начала носиться по квартире, как ошпаренная и кашлять. Супруги в панике повезли любимицу к ветеринару.
Животное осмотрели и на рентгене обнаружили в ее желудке кольцо. Украшение вытащили, а супруги, пока хирурги оперировали кошку, успели помириться.
Комментарий специалиста
Почему кошки и собаки любят «полакомиться» вещами своих хозяев?
Нет, они не проказничают, а просто… скучают.
- У одной пациентки была собака, которая очень скучала, когда ее хозяйка уезжала в командировку. Она открывала шкаф и «кушала» белье: трусы, комбинации, лифчики. Мы оперировали ее раза три, - рассказал КП-Новосибирск Евгений Козлов, ветеринарный врач.
Фото: Светлана Маковеева/Ксения Полторанина
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