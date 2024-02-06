Общество 06.02.2024 в 15:17

В 2023 году ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 5 млрд рублей

В консолидированный бюджет России перечислено 36,2 млрд рублей налогов и взносов
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Текст: Номер один
В 2023 году ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 5 млрд рублей
Структурными подразделениями РЖД и дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в 2023 году в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено 36,2 млрд рублей налогов и взносов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 29,8 млрд рублей. По другим регионам страны налоговые выплаты составили: в бюджет Бурятии – 5 млрд руб; в бюджет Забайкальского края – 549 млн руб; в бюджет Якутии – 9,3 млн руб.

Структурные подразделения РЖД и дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.

Фото: ВСЖД
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