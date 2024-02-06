Общество 06.02.2024 в 16:25
В преддверии Сагаалгана в Бурятии призывают не делать обряды во вред другим людям
Экозащитники и священнослужители призывают не брызгать с балконов чай и молоко
Текст: Ольга Лазарева
Впереди главный календарный праздник у буддийских народов Сибири – Сагаалган. В эти дни многие буддисты совершают обряды и молитвы. Общественники и священнослужители призывают всех молящихся не делать обряды во вред другим людям.
- Впереди белый месяц! Сагаан hараар! Сагаалганаар! Хочу обратиться ко всем, кто будет совершать обряды в Улан-Удэ. Пожалуйста, делайте обряды стоя на земле. Не нужно из окон квартир брызгать чай, молоко и другие напитки. От этого страдают машины, окна и иное имущество ваших соседей. Пятна жиров, масел, молока на морозе сложно отмывать, а часто они впитываются, нанося неисправимый ущерб чужому имуществу, - призывает известный общественник, экозащитник Чингис Болотов.
Есть и другой немаловажный и деликатный момент, который редко обсуждается.
- После совершения обрядов на природных местах люди оставляют тарелки с конфетами, целлофановые пакеты, пустые бутылки и другую тару от напитков с преподношениями. Мы должны понимать, что республика у нас буддийская и шаманская. В наших традициях на уровнях ДНК не носить ущерб природе, что, к сожалению, в последнее время не соблюдается. Поэтому делайте преподношения и, пожалуйста, следите за тем чтобы всё было органично. И после ваших обрядов не оставались пластиковая посуда. Совершая обряды, мы молимся за нас и за наших близких. И когда эти действия причиняют ущерб неудобства другим людям и наносят вред природе, то такие молитвы не принесут должного эффекта, - уверен Чингис Болотов.
Напомним, наше издание уже не раз поднимало эту проблему. Ламы и шаманы также считают, что сделанный неправильно обряд, принесет скорее вред, чем пользу. Так, Баясхалан лама считает, что такие обряды лучше делать в дацане либо в крайнем случае обязательно выходить из дома.
- Я считаю, это в корне неправильно. Надо выходить из дома, не лениться. Найти чистое место и там уже нормально брызгать. Чтобы капли не попадали на чужие окна или на людей. Важно, чтобы никому не было вреда от вашего обряда, - говорит лама.
Такого же мнения придерживаются и в религиозной организации шаманов «Тэнгэри».
- Конечно, люди делают обряд себе во благо. Но тут же получается нарушение. Когда на тебя сердятся, то негативные эмоции человека, особенно если он находится в состоянии гнева, воздействуют на обидчика. Если человек говорит вслух или про себя какие-то гневные слова в ваш адрес, то это называется порча. Причем довольно сильная языковая порча. Получается, что таким обрядом вы сами себе закрываете дорогу. Поэтому ни в коем случае нельзя создавать другим людям проблемы своим обрядом, - предупреждает шаманка Оксана Ким.
Фото: "Номер один".
- Впереди белый месяц! Сагаан hараар! Сагаалганаар! Хочу обратиться ко всем, кто будет совершать обряды в Улан-Удэ. Пожалуйста, делайте обряды стоя на земле. Не нужно из окон квартир брызгать чай, молоко и другие напитки. От этого страдают машины, окна и иное имущество ваших соседей. Пятна жиров, масел, молока на морозе сложно отмывать, а часто они впитываются, нанося неисправимый ущерб чужому имуществу, - призывает известный общественник, экозащитник Чингис Болотов.
Есть и другой немаловажный и деликатный момент, который редко обсуждается.
- После совершения обрядов на природных местах люди оставляют тарелки с конфетами, целлофановые пакеты, пустые бутылки и другую тару от напитков с преподношениями. Мы должны понимать, что республика у нас буддийская и шаманская. В наших традициях на уровнях ДНК не носить ущерб природе, что, к сожалению, в последнее время не соблюдается. Поэтому делайте преподношения и, пожалуйста, следите за тем чтобы всё было органично. И после ваших обрядов не оставались пластиковая посуда. Совершая обряды, мы молимся за нас и за наших близких. И когда эти действия причиняют ущерб неудобства другим людям и наносят вред природе, то такие молитвы не принесут должного эффекта, - уверен Чингис Болотов.
Напомним, наше издание уже не раз поднимало эту проблему. Ламы и шаманы также считают, что сделанный неправильно обряд, принесет скорее вред, чем пользу. Так, Баясхалан лама считает, что такие обряды лучше делать в дацане либо в крайнем случае обязательно выходить из дома.
- Я считаю, это в корне неправильно. Надо выходить из дома, не лениться. Найти чистое место и там уже нормально брызгать. Чтобы капли не попадали на чужие окна или на людей. Важно, чтобы никому не было вреда от вашего обряда, - говорит лама.
Такого же мнения придерживаются и в религиозной организации шаманов «Тэнгэри».
- Конечно, люди делают обряд себе во благо. Но тут же получается нарушение. Когда на тебя сердятся, то негативные эмоции человека, особенно если он находится в состоянии гнева, воздействуют на обидчика. Если человек говорит вслух или про себя какие-то гневные слова в ваш адрес, то это называется порча. Причем довольно сильная языковая порча. Получается, что таким обрядом вы сами себе закрываете дорогу. Поэтому ни в коем случае нельзя создавать другим людям проблемы своим обрядом, - предупреждает шаманка Оксана Ким.
Фото: "Номер один".
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