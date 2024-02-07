Воевавшего на СВО жителя Бурятии записали в дезертиры

К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступило обращение супруги военнослужащего, касающегося невыплаты ему денежного довольствия. В сентябре 2022 года мужчина ушел добровольцем в зону СВО. С сентября до декабря 2022 года ему не выплачивалось денежное довольствие, в декабре выплаты были произведены, но не в полном объеме. В марте 2023 года выплата денег снова прекратилась.По данному факту Юлия Жамбалова обратилась в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона, которая организовала проверку. Как выяснилось, в связи с ненадлежащим учетом личного состава должностными лицами войсковой части военнослужащий с февраля 2023 года числился как самовольно оставивший часть, хотя принимал участие в СВО в составе другой части с января по октябрь 2023 года. В октябре 2023 года боец получил ранение и находился на лечении.«По результатам рассмотрения обращения командиру восковой части внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Военнослужащему в октябре 2023 произведена единовременная выплата за полученное им увечье в размере 3 млн рублей, а в декабре 2023 сняты ограничения на получение денежного довольствия», - рассказали в аппарате Уполномоченного по правам человека.Фото: «Номер один»