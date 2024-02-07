Общество 07.02.2024 в 10:24

Воевавшего на СВО жителя Бурятии записали в дезертиры

Из-за этого военный лишился денежного довольствия
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Воевавшего на СВО жителя Бурятии записали в дезертиры
К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступило обращение супруги военнослужащего, касающегося невыплаты ему денежного довольствия. В сентябре 2022 года мужчина ушел добровольцем в зону СВО. С сентября до декабря 2022 года ему не выплачивалось денежное довольствие, в декабре выплаты были произведены, но не в полном объеме. В марте 2023 года выплата денег снова прекратилась.

По данному факту Юлия Жамбалова обратилась в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона, которая организовала проверку. Как выяснилось, в связи с ненадлежащим учетом личного состава должностными лицами войсковой части военнослужащий с февраля 2023 года числился как самовольно оставивший часть, хотя принимал участие в СВО в составе другой части с января по октябрь 2023 года. В октябре 2023 года боец получил ранение и находился на лечении.

«По результатам рассмотрения обращения командиру восковой части внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Военнослужащему в октябре 2023 произведена единовременная выплата за полученное им увечье в размере 3 млн рублей, а в декабре 2023 сняты ограничения на получение денежного довольствия», - рассказали в аппарате Уполномоченного по правам человека.

Фото: «Номер один»
Теги
спецоперация

Все новости

В Улан-Удэ директора аэропорта отметил митрополит Иосиф
07.02.2024 в 11:28
В Бурятии вандалы разгромили стелу
07.02.2024 в 11:20
В Бурятии планируют создать научно-производственный центр в области беспилотников
07.02.2024 в 11:06
В Улан-Удэ дороги готовят к «Дугжуубе»
07.02.2024 в 10:58
Музей в Бурятии получил в дар редкое ружье
07.02.2024 в 10:53
В Бурятии водитель устроил ДТП, выехав на «встречку»
07.02.2024 в 10:38
Воевавшего на СВО жителя Бурятии записали в дезертиры
07.02.2024 в 10:24
В Бурятии на ключевые посты назначены новые главврачи
07.02.2024 в 10:05
В Бурятии осужденных исправительной колонии научили делать маникюр
07.02.2024 в 09:54
В Бурятии потеплеет до -2 градусов
07.02.2024 в 09:41
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ директора аэропорта отметил митрополит Иосиф
Дмитрия Гармаева наградили архиерейской грамотой «за усердные труды во славу святой церкви»
07.02.2024 в 11:28
В Улан-Удэ дороги готовят к «Дугжуубе»
Дворники вручную убирают и подсыпают тротуары, ведущие к местам проведения обрядов
07.02.2024 в 10:58
Музей в Бурятии получил в дар редкое ружье
Владелец хотел утилизировать оружие, но его отговорили росгвардейцы
07.02.2024 в 10:53
В Бурятии на ключевые посты назначены новые главврачи
Новое руководство появилось в РК БСМП и Гусиноозерской ЦРБ
07.02.2024 в 10:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru