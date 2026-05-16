Зурхай на субботу, 16 мая

Благоприятно: для людей года Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям года Тигра, Лошади и Собаки, торговать, ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.), вообще для правомерных и «тяжелых дел» день благоприятен.Неблагоприятно: для людей года Мыши и Свиньи; для совершения обряда по приводу невестки в дом, проведения празднеств, собраний и важных встреч, строительства дома.Стрижка волос: ссорам и тяжбам.Дорога: отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на восток).Фото: Номер один